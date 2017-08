Digital 21 & Stefan Olsdal (Placebo) anuncian un primer álbum de su tecno orquestal

Desde hace un par de años conocíamos la alianza del veterano productor Miguel López Mora, conocido por sus trabajos de electrónica como Digital 21 desde finales de los 90, y Stefan Olsdal, el que fuera bajista fundador del grupo Placebo y que más tarde emprendió la marcha para crear en solitario como Hotel Persona. Desde que lanzaran el EP ‘Rebellion’ en 2015, en el que mezclaban sonidos orquestales con bases tecno, el proyecto ha ido solidificando y han estado trabajando en un disco de debut que ya es una realidad.

‘Inside’ se publica el día 13 de octubre a través del sello Kobalt. Ha sido grabado a caballo entre Londres y Madrid lo cual ha dado a las canciones un aire especial: “El proceso de creación a distancia dio a las canciones un viaje fructífero”, dice Olsdal en nota de prensa. “Como si pusiéramos las pistas en órbita y lentamente las arrastraramos de vuelta a la Tierra cubiertas en polvo espacial”.

Además de la aportación de un cuarteto de cuerdas como el que suele trabajar en sus directos, el disco incluye colaboraciones vocales de artistas de todo el mundo, literalmente: la japonesa Cuushe en ‘Symmetry’ (avanzada hace meses); la islandesa Margrét Rán (del grupo Vök); la china Helen Feng del grupo Nova Heart; y la franco-alemana Juliette Dessange del grupo Saschienne. Precisamente esta última pone la voz en ‘Who Are All Of You?’, el single que presentan hoy con este anuncio.