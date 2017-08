Adiós a Melissa Bell, vocalista de Soul II Soul y madre de Alexandra Burke

Según reportan diversos medios británicos y confirma su familia, el pasado lunes 28 de agosto falleció Melissa Bell a la edad de 53 años. No se han especificado las causas, pero desde hace años estaba en tratamiento por diabetes e insuficiencia renal. Bell fue conocida por su trabajo como vocalista en el grupo británico Soul II Soul, que dominó las listas de pop en los últimos 80 y primeros 90 con su soul y R&B accesible y elegante.

Melissa fue integrante del grupo entre los años 1992 y 1995, haciendo coros en estudio y actuando en directo con Jamie B, Nellee Hooper y su troupe, que la descubrieron al escuchar su single del año 1987 ‘Reconsider’. Su gran momento protagonista con el grupo fue ‘Wish’, single del año 1993 que alcanzó el top 24 en la lista de singles de Reino Unido y fue incluido en la recopilación ‘Volume IV – The Classic Singles 88-93’. Más tarde, prosiguió su carrera en solitario y en grupos menos conocidos como Soul Explosion o Dazz.

En los últimos años, ya retirada de la canción, también fue conocida por ser madre de una de las artistas más notables surgidas del ‘X Factor’ británico, Alexandra Burke. Bell la acompañaba en las galas en directo. Hoy Burke ha compartido en Twitter un mensaje de despedida a su madre, antes de confirmar que seguirá participando en el ‘Mira quién baila’ británico, en el que está inmersa, porque es lo que su madre querría. Jazzie B, alma máter de Soul II Soul, también ha lamentado esta pérdida de “la familia soul”.

So sad to hear Melissa Bell has passed, she will always be part of the Soul II Soul family. Nothing but love for Melissa's family & friends

— Jazzie B OBE (@JazzieB) August 29, 2017