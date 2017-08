Cersei Lannister invoca a Ricardo III para Kasabian

El papel que desempeña la actriz Lena Headey en ‘Juego de Tronos’, Cersei Lannister, es de esos que marcan una carrera como actriz o actor para siempre. Así que a Lena le toca aguantar aún un tiempo el que su nombre sea sustituido, como en este titular, por el de su personaje al menos hasta que la serie finalice en su octava temporada –acabamos de asistir al final de la séptima, por cierto–. Sin embargo, hoy la encontramos desarrollando su vis cómica en un medio totalmente distinto: el videoclip musical.

Headey protagoniza el nuevo vídeo de ‘Ill Ray (The King)’, single extraído del álbum regulero que Kasabian han publicado este mismo año, ‘For Crying Out Loud’. El clip desarrolla una idea original del guitarrista del grupo, Serge Pizzorno, inspirada en una noticia según la cual el cuerpo del rey Ricardo III, célebre protagonista de la obra de Shakespeare, yacía bajo un aparcamiento de su propia ciudad, Leicester.

Así, vemos a Lena en el papel de una chamana contemporánea que invoca el espíritu del último monarca de los York, con sorprendente éxito. Juntos, pasean por Leicester y van al pub, donde la cosa se sale un poco de madre, como cabía esperar, por otra parte.