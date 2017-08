13 grandes minutos de nueva canción de LCD Soundsystem que no estarán en su disco

Justo un día antes de que se publique su nuevo disco, ‘American Dream’, LCD Soundsystem ha compartido en las plataformas de streaming un nuevo tema que sin embargo no formará parte del álbum. Se titula ‘pulse (v.1)’ y es una canción instrumental de trece minutos en la que Murphy y los suyos improvisan sobre una elegante base de electro-disco. Especialmente atractivos son el organillo del minuto 5.30 y los bongos que aparecen hacia el minuto 7 y tras los que el ritmo se apacigua definitivamente tras haber tocado cumbre en la primera mitad.

Del nuevo álbum de LCD Soundsystem se conocen ya ‘call the police’, ‘american dream’ y ‘tonite’, que se presentaba con un sencillo videoclip hace unos días.

‘American Dream’ es el esperadísimo nuevo disco de LCD Soundsystem tras el “descanso indefinido” que se tomaban en 2011 tras el fin de su concierto en Madison Square Garden y que James Murphy promocionaba en realidad como el último de su carrera, aunque no sería verdad (Murphy reconocía abiertamente hace poco que anunció el concerto como tal para vender entradas más rápidamente). Os recordamos su tracklist:

‘American Dream’:

oh baby

other voices

i used to

change yr mind

how do you sleep?

tonite

call the police

american dream

emotional haircut

black screen