Blas Cantó “enloquece” y se deja electrocutar en los pezones en el vídeo de su nuevo single

Blas Cantó ha vuelto esta semana con un nuevo tema, ‘Drunk and Irresponsible’, que no se parece nada a ‘Cake By the Ocean’ de DNCE. Es una canción bailable, divertida y despreocupada sobre un coito secreto durante el cual Cantó y su amante se emborrachan y practican sexo “como animales”.

A espera de que se anuncie si ambos temas formarán parte de algún disco largo, Cantó continúa con la promoción de ‘Drunk and Irresponsible’ y ha estrenado su videoclip, que se ambienta en un centro psiquiátrico y en el que el cantante interpreta varios papeles: médico, enfermo y a sí mismo, cantando y exudando sensualidad tras las rejas.

Al principio del vídeo, Cantó es sorprendido por una novia a la fuga, y durante el mismo, el artista bebe alcohol y busca sexo por el centro psiquiátrico desesperadamente, hasta el punto que se deja seducir por unas monjas o electrocutar los pezones por una enfermera (parece que los clichés sexuales vuelven este año por Halloween).

‘Drunk and Irresponsible’ es el primer single de Blas Cantó desde su éxito ‘In Your Bed’, estrenado en marzo y que entre Spotify y Youtube suma ya 6 millones de reproducciones en streaming. El cantante ganaba ‘Tu cara me suena’ ese mismo mes, siendo el primer hombre en lograrlo.