Courtney Barnett y Kurt Vile celebran juntos la soledad en la deslumbrante ‘Over Everything’

La australiana Courtney Barnett, autora del excelente ‘Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit’, y el estadounidense Kurt Vile, autor del igualmente brillante ‘b’lieve i’m goin down…’, es decir, dos de los más dotados compositores de rock alternativo de la actualidad, son amigos desde hace tiempo y ahora han llevado su amistad al siguiente nivel colaborando en un disco, ‘Lotta See Lice’, que sale el 13 de octubre. En el álbum han participado además miembros de Warpaint y Dirty Three.

El disco de Barnett y Vile se presenta con un single deslumbrante, ‘Over Everything’, que tiene la marca de ambos en las guitarras y sobre todo el estilo confesional y sin filtro de su letra, en la que ambos artistas nos hablan sobre el placer que encuentran haciendo cosas en soledad como tocar la guitarra, leer las noticias o escuchar música en auriculares. La letra parece una conversación de chat en el mejor de los sentidos.

‘Over Everything’ se presenta con un videoclip en blanco y negro dirigido por Danny Cohen, que ha prestado sus servicios a gente como Mac DeMarco o King Gizzard and the Lizard Wizard. En él, Barnett y Vile tocan el tema a solas en varias localizaciones naturales y curiosamente se intercambian frases en la canción: él canta las frases de ella y ella las de él, como queriéndonos decir que sus pensamientos son los mismos.

‘Lotta See Lice’:

01 Over Everything

02 Let It Go

03 Fear Is Like a Forest

04 Outta the Woodwork

05 Continental Breakfast

06 On Script

07 Blue Cheese

08 Peepin’ Tom

09 Untogether