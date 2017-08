Las hermanas Ibeyi se dan vida la una a la otra en el vídeo de su “himno para todo el mundo”

Las hermanas francocubanas Naomi y Lisa-Kaindé Díaz, más conocidas como Ibeyi y autoras de uno de los mejores debuts de 2015, vuelven este año con un nuevo disco del que ya conocíamos el tema ‘Away Away’ y sabíamos incluía las colaboración destacadas de la rapera Mala Rodríguez, el saxofonista Kamashi Washington y la mítica cantante de neo-soul Meshell Ndegeocello.

Hoy por fin conocemos más detalles sobre este esperado trabajo, que se titula ‘Ash’ y el 29 de septiembre a través de XL. Las hermanas han compartido además el videoclip de un tema nuevo, ‘Deathless’, su colaboración con Kamashi Washington, que ha dirigido Ed Morris y presenta a Naomi y Lisa emergiendo de los vientres de cada una y encogiéndose a su vez.

Lisa-Kaindé ha explicado que ‘Deathless’ es un “himno para todo el mundo, para todas las minorías, para todo aquel que sienta que no es nada, que se sienta pequeño, que sienta que nadie se preocupa por ellos y quiero que escuchen mi canción y por tres minutos se sientan grandes, poderosos e inmortales”.

‘Ash’ es el primer disco de Ibeyi desde que colaboraran con Beyoncé en su película ‘Lemonade’.

‘Ash’:

01 I Carried This for Years

02 Away Away

03 Deathless [ft. Kamasi Washington]

04 I Wanna Be Like You

05 No Man Is Big Enough for My Arms

06 Valé

07 Waves

08 Transmission/Michaelion [ft. Meshell Ndegeocello]

09 Me Voy [ft. Mala Rodriguez]

10 When Will I Learn [ft. Chilly Gonzales]

11 Numb

12 Ash