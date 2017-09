Nuevas Generaciones del PP piden la cancelación del concierto de Surfin’ Bichos en Asturias; Alfaro contesta

Surfin’ Bichos han vuelto este año para recordar en directo su obra maestra de 1992, ‘Hermanos carnales’. Uno de los conciertos de la gira del grupo tendrá lugar en Mieres, Asturias el próximo 13 de diciembre, pero hay quien quiere pararlo. Se trata de las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Mieres, que a causa de unos tuits antiguos del cantante del grupo Fernando Alfaro, en los que se burlaba de Mariano Rajoy, el Ministro de Economía Luis de Guindos, el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y el entonces rey Juan Carlos, han pedido al Ayuntamiento de Mieres que se cancele el concierto de Surfin’ Bichos en la localidad asturiana. Víctor Ferreira, presidente de Nuevas Generaciones, ha escrito en un comunicado que considera estos tuits “insultantes” y ha indicado al Ayuntamiento que este desaprobaría el concierto sin pensárselo dos veces de dirigirse estos comentarios al Gobierno municipal actual de Mieres, que lidera Izquierda Unida.

Los tuits concretos datan de 2012 y 2013 y en ellos Alfaro se refiere a Montoro como “Tontoro” y como “muñeco cenizo de los teleñecos” y arremete contra Luis De Guindos, de quien expresa “tiene voz de listo y cara de tonto”. También describe a Mariano Rajoy como el “Cid borracho dándose de bruces con la realidad” y bromea con la caída del rey Juan Carlos durante su visita a Estado Mayor de Defensa en 2012, escribiendo “¡Ha caído el rey! ¡Salud, camaradas!” Estos tuits son para Víctor Ferreira, quien en su comunicado ha escrito que “rechazamos tajantemente el contenido de dichos tuits y solicitamos la cancelación del concierto previsto”.

Fernando Alfaro ha contestado a la petición de Nuevas Generaciones en Twitter asegurando que en realidad publicó tuits “más divertidos” de los que no se han quejado. Pero sobre todo ha querido compartir una reflexión positiva sobre la “gente del PP” a l que ha conocido desde la publicación de esos tuits. “Gente inteligente”, ha escrito”, [de la que] me gusta valorar sus posiciones en algunos aspectos de nuestro día a día. A veces, incluso, comparto alguna. Y me caen bien. Pero claro, idiotas hay en todos lados. Quiero pensar que semejante astracanada obedece al combate político municipal chusco: el alcalde es de izquierda unida”.

Montonto, digo Tontoro, digo Montoro es el muñeco cenizo de los Teleñecos. — Fernando Alfaro (@elfaroardiendo) July 19, 2012

Ha caído el rey! Salud, camaradas! — Fernando Alfaro (@elfaroardiendo) August 2, 2012

@lwtuaznar @robertoherreros Rajoy es el Cid. Pero el Cid borracho dándose de bruces con la realidad. — Fernando Alfaro (@elfaroardiendo) September 4, 2012

La respuesta de Alfaro dirige en un enlace a su artículo ‘Ideología y arte’, publicado en Rockdelux en 2012 al calor de la polémica de Russian Red por su adscripción al Partido Popular el año anterior, que fue duramente criticada por una gran parte de sus seguidores.

No voy a justificarme diciendo que son tuits de hace 5 años, recién estrenado tuiter… — Fernando Alfaro (@elfaroardiendo) September 1, 2017

Pero, como decía, me jode porque había tuits más graciosos, como el de que Guindos vive de algarrobas, o algo así, creo recordar — Fernando Alfaro (@elfaroardiendo) September 1, 2017

Sí que diré que, desde aquel entonces, he ido adoptando en mi TL a gente del pp, o simpatizantes y puede que votantes. Gente inteligente — Fernando Alfaro (@elfaroardiendo) September 1, 2017

Me gusta valorar sus posiciones en algunos aspectos de nuestro día a día. A veces, incluso, comparto alguna. Y me caen bien — Fernando Alfaro (@elfaroardiendo) September 1, 2017

Pero claro, idiotas hay en todos lados — Fernando Alfaro (@elfaroardiendo) September 1, 2017

Quiero pensar que semejante astracanada obedece al combate político municipal chusco: el alcalde es de izquierda unida — Fernando Alfaro (@elfaroardiendo) September 1, 2017

Por eso no voy a intentar razonar con esta peña ni responderles. Pero, en referencia a lo referido en penúltimo párrafo del artículo… — Fernando Alfaro (@elfaroardiendo) September 1, 2017

…les sugeriría que leyeran este artículo mío sobre la cuestión, escrito en la misma época que mis peligrosos tuits https://t.co/Z6Nq7fR8M5 — Fernando Alfaro (@elfaroardiendo) September 1, 2017

A ser posible, y en vista de lo aplicados que son, que lean hasta el final. Las dos partes. Recuerdo q lo que me movió a escribirlo fueron.. — Fernando Alfaro (@elfaroardiendo) September 1, 2017