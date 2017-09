Ready for the Weekend: LCD Soundsystem, Hercules & Love Affair, Jessie Ware, TPOBPAH…

El verano discográfico, como el nuestro, ya es cosa del pasado. Así que hoy volvemos a estar a tope de novedades. ¡Bien! Para empezar, sin duda la noticia del día es ‘American Dream’, el álbum de regreso de LCD Soundsystem tras una larga ausencia (aunque no tan larga como se preveía, ya sabéis). El de James Murphy y su troupe no es el único álbum importante lanzado hoy. Otros que vuelven tras años sin publicar disco con Hercules & Love Affair, y con ellos The Pains of Being Pure At Heart, O.M.D., Jake Bugg, Daughter (la BSO para el videojuego ‘Before The Storm’) y Mogwai, nada menos. Junto con ellos, interesantes debuts como los de INHEAVEN, Bicep, los argentinos afincados en Berlín Mueran Humanos o el chileno Tololo (una suerte de Tobias Jesso Jr. andino, producido por Cristián Heyne).

A lo largo de la semana también hemos hablado de los nuevos temas de Jessie Ware, Frank Ocean, Matthew Dear con Tegan & Sara, Hurts, Maroon 5 & SZA, The National, Paloma Faith, Ibeyi (ft. Kamasi Washington), Mount Kimbie, Tigres Leones, John Maus, Courtney Barnett & Kurt Vile, Digital 21 & Stefan Olsdal (de Placebo), La M.O.D.A. o Ricardo Lezón de McEnroe, cuyo single tuvimos la suerte de poder estrenar en JENESAISPOP.

A ellos sumamos hoy novedades también de Jason Derulo, Alex Cameron, Mueveloreina, Baxter Dury (primer adelanto de su próximo disco), Jay-Jay Johanson, Frida Sundemo(nuevo adelanto de su álbum de debut –por increíble que parezca, solo había publicado EPs–), Zola Jesus, Ty Dolla $ign (un tema con Skrillex y Damien Marley), Poppy, Mastodon (justo tras su guest-starring en ‘Juego de Tronos’), Mr. Probz con Anderson .Paak, Jacobo Serra, Bully, Yumi Zouma, WhoMadeWho, Death From Above 1979, Galantis, el sueco Yung Lean, las francesas Brigitte, Hanne Hukkelberg, Nothing But Thieves, Beauty Brain, los productores DJDS acompañados por Khalid y Empress Of, y los soulmen Curtis Harding y Gregory Porter, que avanzan sendos nuevos álbumes.

Como siempre, cerramos destacando un par de curiosidades. Hoy nos fijamos en una bárbara remezcla que ha hecho el oscuro productor británico The Haxan Cloak sobre ‘Things It Would Have Been Helpful To Know Before The Revolution’, del último disco de Father John Misty y destacamos la llegada a Spotify de ‘Kitana’, uno de los singles de Princess Nokia, que aún permanecía inédito en la plataforma.