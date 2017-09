El verano acaba de empezar para Classixx, que se inspiran en Nick Jonas en ‘Possessive’

Classixx ha vuelto a la actualidad con una canción que es además una curiosidad. Se titula ‘Possessive’ y toma prestada su melodía vocal, interpretada por un coro góspel, de una canción tan improbable como ‘Jealous’ de Nick Jonas. Es una canción “para los últimos días del verano con la que extender la fiesta de la piscina”, asegura el grupo. Classixx indica que es una colaboración con su amigo Vaughn Oliver.

El dúo de house veraniego de Los Ángeles, compuesto por Tyler Blake y Michael David, publicaron un nuevo álbum el año pasado, ‘Faraway Reach’, que contenía colaboraciones de Passion Pit, T-Pain o How to Dress Well y ofrecía más buenas canciones de house y pop tropicalete perfecto para los calurosos días de verano que hoy ya terminan, como ‘Grecian Summer’, ‘Safe Inside’ o ‘The Dissolve’.

Classixx nació en 2005 y pronto se convirtió en uno de los proyectos más potentes de la escena de DJs en Los Ángeles. Su primer single, ‘I’ll Get You’, se publicó en 2009 a través del recopilatorio de electrónica Kitsuné y su debut ya en 2013. Classixx es conocido además por sus finas remezclas de gente como Fischerspooner, Ladyhawke o Major Lazer. Especialmente conocido es su remix de ‘Lisztomania’ de Phoenix.