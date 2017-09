¿Cuántos “hooks” tiene el nuevo single de Mollie King de The Saturdays producido por Xenomania?

Tras vender varios millones de discos en Reino Unido, The Saturdays se están tomando un descanso, por lo que sus integrantes buscan ahora desarrollar sus carreras en solitario. Es lo que está haciendo Mollie King, que recientemente estrenaba la balada ‘Back to You’ y esta semana ha vuelto con un single con el que ha puesto toda la carne en el asador, el rompepistas ‘Hair Down’, producido por Xenomania.

Durante la década pasada Xenomania produjo algunos de los mejores singles británicos de principios de siglo, a destacar ‘Round Round’ y ‘Hole in the Head’ de Sugababes, ‘Love etc.’ de Pet Shop Boys y por supuesto los singles más conocidos de Girls Aloud, entre ellos ‘Sound On the Underground’, ‘The Promise’, ‘Sexy!… No No No’ y ‘Can’t Speak French’. También produjeron ‘Sweet About Me’ de Gabriella Cilmi y una multitud de temas para Kylie Minogue, Saint Etienne o Annie.

El sonido de Xenomania, puro pop, se percibe totalmente en ‘Hair Down’, una canción que no da tregua desde que empieza hasta que acaba y que contiene varios ganchos potentes. De hecho la canción empieza directamente por el estribillo antes de unos pegadizos “na na na” y tanto las estrofas como sobre todo el puente antes del “chorus” mantienen el nivel. Y todo el mundo sabe que unos buenos vientos metal siempre dan el pego.

El videoclip de ‘Hair Down’ está lleno de baile y es bastante Britney, a quien King reconoce como una de sus mayores influencias. De hecho King está a punto de participar en el programa de baile ‘Strictly Come Dancing’, de la que es su primera estrella confirmada.