Azealia Banks busca un amor trascendental en la embriagadora y ultra noventera ‘Escapades’

Este 23 de septiembre, la cantante y rapera Azealia Banks actúa en la sala Ochoymedio de Madrid en el que será uno de los varios conciertos que dará por Europa en el último tramo de 2017. Se espera que toque temas de su debut ‘Broke with Expensive Taste’ y de su recientemente reeditado EP ‘Slay-Z’, así como por supuesto canciones nuevas como las que ha publicado recientemente, ‘Chi Chi’ y ‘Escapades’.

De esta segunda habíamos solo oído dos maquetas sin pulir, pero Banks ya la ha terminado y su versión final puede escucharse oficialmente desde este 1 de septiembre en streaming y comprarse en iTunes. En ‘Escapades’ Banks se sumerge más que nunca en el dance de los noventa y además ofrece una actuación completamente cantada, sin raps, en la que parece querer evocar a las grandes divas disco de la época (en parte también a la pureza de la producción vocal, que deja intactas las imperfecciones de su interpretación, como sucedía antes de que el autotune se consolidara en los estudios de grabación).

Tan romántica en sus paisajes trance nocturnos y embriagadores, ‘Escapades’ nos habla naturalmente de un amor trascendental. “Constrúyeme, ámame, elévame, relaja mi alma y alivia mi mente”, ruega Banks; “más que lujuria, más que sexo y amor, siente la marea que ruge y desgarra, al tiempo que llega la mañana”. Tal es la intensidad de este amor que busca Banks que la cantante promete ser capaz de “escalar montañas y navegar océanos” para encontrar a su amante. “Si tu corazón me llama desde la distancia”, canta, “te aseguro que daré con el modo de encontrarte, nadaré a través de los mares, un día o dos, para poder yacer a tu lado”.

Se espera que ‘Escapades’ forme parte de la próxima “mixtape” de Banks, ‘Fantasea: The Second Wave’, de la que en realidad llevamos hablando al menos dos años. La artista de hecho una estrenado una parte de un nuevo tema en directo, ‘Ain’t Know’, una colaboración con el rapero Safaree, autor de canciones como ‘Can’t Lie’ o ‘Love than Most’ y ex de Nicki Minaj.