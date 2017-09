Alaska y Mario salvan a Bibiana Fernández de Hacienda comprándole la casa que le iba a ser embargada

La tertuliana y actriz Bibiana Fernández llevaba desde enero de 2016 intentando vender su chalé en Boadilla del Monte para saldar su deuda con Hacienda, un chalé que Fernández ha hipotecado hasta cinco veces. Tanto buscar y rebuscar un comprador puede decirse que no le ha servido a Fernández de mucho, pues al final se han quedado con la casa dos de sus mejores amigos, Alaska y Mario Vaquerizo, que han comprado el inmueble por un valor de 500.000 euros.

En un post de Instagram, Fernández ha agradecido a Alaska y Mario su “gesto” (los signos de puntuación y correcciones son nuestros): “Familia, por terminar de un modo alegre, los que me seguís de continuo, recordaréis [que un] día puse un cartel. Y cuando menos lo esperas, todo sale bien, pues, si entre otras muchas cosas, ellos se quedan con la casa, no puede estar en mejores manos. Volveremos cienes y cienes de veces”. Fernández indica que el “patrimonio emocional” de la casa es lo que “más importa” y destaca que la casa posee un olivo que le regaló el fallecido David Delfín y un abeto que le regaló un allegado llamado Miguel y que “nadie los cuidará” como Alaska y Mario.

A parte de su trabajo como actriz y en televisión, Bibi es por supuesto conocida por su temazo ‘Sálvame’, el que pone música todas las tardes al programa de corazón del mismo nombre que emite Telecinco. ¿Cuántas veces habrá cantando últimamente aquello de “Mi situación es terrible, yo no sé nadar, mi situación es urgente, me horroriza el mar, un tentáculo negro me quiere hundir, los tiburones me miran, necesito huir, ¡me puedo ahogar!”? O aquello de… “Ven pronto, no tardes, que me traga el mar, tú sácame a flote y después verás… Mi vida sálvame, ven nadando a mí, sálvame, soy un náufrago…”