Taylor Swift vuelve al pop en el avance de su nuevo tema, ‘Ready for It’

Al tiempo que ‘Look What You Made Me Do’ bate récords y consigue grandes posiciones en las listas de éxitos, su autora Taylor Swift planea el lanzamiento de otra canción nueva para este domingo. De ella ha estrenado un fragmento durante el anuncio de un partido de fútbol americano en ABC, asegurándose de que el mayor público se familiarice con ella antes de que haya salido a la venta.

La canción nueva se titula ‘Ready for It’ y suena totalmente pop y explosiva, en el estilo de ‘1989’, aunque algo más oscurilla en arreglos, al menos a tenor de lo que puede oírse por ahora. La letra parece hablarnos de una noche de pasión con un amante soñada por Swift: “en la mitad de la noche, en mis sueños, deberías ver las cosas que hacemos, en la mitad de la noche, sé que voy a estar contigo, así que me tomo mi tiempo”. El tema se estrenará en la radio estadounidense durante la mañana de este domingo, si bien se ha indicado que no será el segundo single oficial de ‘Reputation’.

El nuevo álbum de Taylor Swift sale el 10 de noviembre por supuesto rodeado de polémica por la temática y sonido de su primer single y por su espectacular videoclip dirigido por Joseph Khan. El director de hecho ha defendido a Swift en Twitter de quienes le llaman “víbora” por haberse vengado de sus detractores a través de ‘Look What You Made Me Do’: “dobles raseros: si yo como hombre urdo un plan, soy un genio, si Taylor como mujer hace lo mismo, es una manipuladora”. También ha defendido a Swift de quienes le atacan por no condenar a Donald Trump, recalcando que Kanye West no parece incitar tanto odio a pesar de que ha apoyado abiertamente al presidente en varias ocasiones.

Are you #readyforit? No. 1 Alabama. No. 3 Florida State. Right NOW on ABC and streaming live on the ESPN App. pic.twitter.com/pojroWJRHL — ESPN (@espn) September 3, 2017

#readyforit? The new ABC fall season is almost here pic.twitter.com/xDNpKs701o — ABC Network (@ABCNetwork) September 3, 2017