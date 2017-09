Kelela juega con sus propias reglas en ‘Frontline’

Cuatro años han pasado hasta que Kelela, una de las mayores promesas del pop negro contemporáneo, ha anunciado su debut, ‘Take Me Apart’, que se publica el 6 de octubre a través de Warp Records y se ha presentado con un single tan popero como ‘LMK’ (“let me know”), con el que sello ha apostado por Kelela a lo grande y para el que se ha hecho un videoclip a la altura con varios cambios de imagen y escenarios.

Kelela ha compartido ahora otro adelanto de su disco, ‘Frontline’, un medio tiempo R&B en el que la artista busca anteponer su independencia y su carrera por encima de su relación con una persona que no le deja crecer. “Si crees que voy a volver, me has malinterpretado”, canta en el estribillo. “Lloriquea y habla sobre ello, pero es inútil, ya que no tuve suerte cuando intenté arreglarlo, aléjate, estás jodiendo mi groove, mientras yo me subo en un avión, y sigo adelante, lloriquea y habla sobre ello, es inútil, no pienso sentarme aquí con tus reglas”.

‘Take Me Apart’ sale dos años después del excelente EP de Kelela, ‘Hallucinogen’, que incluye varios de sus temas más conocidos, como ‘Rewind’, ‘A Message’ y ‘All the Way Down’. Su prometedora “mixtape” ‘CUT 4 ME’ se publicó en 2013 y luego fue reeditada en 2015. La música de Kelela se caracteriza por su oscuridad y por contener un elemento futurista y experimental. Aunque a tenor de los adelantos oídos hasta el momento, parece que ‘Take Me Apart’ servirá de puente entre la Kelela más experimental y la más accesible.