Muere un hombre quemado en el festival Burning Man tras caer en la estatua del “hombre en llamas”

Este fin de semana un hombre ha muerto quemado en Burning Man tras caer dentro de la enorme estatua en llamas que se levanta durante la ceremonia de cierre del festival, informa CNN y ha detallado el festival en un comunicado. A eso de las 22.30, el hombre cruzó corriendo hacia la efigie, esquivando varias filas de seguridad, y se acercó a la estructura de tal manera que cayó directamente en los escombros. Los bomberos intentaron rescatarle, pero al caer piezas de la estatua constantemente al suelo, les fue imposible hacerlo, de modo que el hombre hubo de ser trasladado por aire en un helicóptero hacia el hospital más cercano, en Sacramento, donde terminaría muriendo durante la madrugada debido a las quemaduras.

Se ha identificado al hombre como Aaron Joel Mitchell, un hombre de 41 años procedente de Estados Unidos que vivía en Suiza junto a su esposa. El equipo médico ha confirmado que Mitchell no se encontraba bajos los efectos del alcohol cuando abrió paso a través de la seguridad hacia la efigie, y procede en estos momentos a realizar un informe toxicológico para escrutar si el hombre se encontraba bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente.

Burning Man, que dura una semana, se celebra cada año en el desierto negro de Nevada y a su conclusión tradicionalmente levanta dos enormes estructuras de madera que luego hace arder en llamas, en primer lugar un hombre durante la noche del sábado, y en segundo un templo durante la noche del domingo. Por su especial ubicación y por su atractivo cartel, Burning Man es una de las citas más importantes de la música electrónica en todo el mundo.

Our community is grieving after an incident during last night’s Burn. Here is our response. https://t.co/kbmd709CLF

— Burning Man (@burningman) September 3, 2017