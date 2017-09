La austríaca Mavi Phoenix te canta en español en su fresco single ‘Aventura’

La joven Mavi Phoenix (nacida en Viena en 1995) puede ser la persona que releve a la eurovisiva Conchita Wurst como la estrella del pop austríaca más famosa del mundo. Cabe decir que no tienen absolutamente nada que ver: aunque procede de Viena, el sonido de Mavi Phoenix se adscribe al pop urbano y al hip-hop contemporáneo, y desde la primera escucha de ‘Aventura’, su single más popular, está claro que para su estilo Phoenix mira a Estados Unidos.

‘Aventura’ es puro “braggadocio” americano: “I don’t fuck with your city hate, hate the vibe”, rapea la artista; “I only make music with my guys”. Es el más popular de Phoenix en Spotify -está a punto de alcanzar un millón de reproducciones- y aparte de su mensaje asertivo, provocador y totalmente “hood” en frases como “They mad they ain’t famous, shove it up your anus” (la mejor de la canción), el tema contiene pegajosas frases en español (“I ain’t chaning my ways, lo siento, they say that nobody truer, de nada”), coqueteos con lo global (los cánticos infantiles parecen sacados de algún lugar de África, la base contiene lo que parecen cuerdas hindús) y un sonido rabiosamente contemporáneo que podemos situar a medio camino entre el Darkchild de ‘Big Hoops’ y unos dulces Run the Jewels. Una producción que no nos extrañaría haber oído de hecho en singles de MØ o Charli XCX.

‘Aventura’ forma parte del EP que Phoenix publicó el pasado mes de marzo, ‘Young Prophet’, del que se pueden destacar otros temas. ‘Love Longtime’ es un tema melancólico cuya tendencia al hip-hop urbano con autotune recuerda al trabajo de iconos del rap contemporáneos como PARTYNEXTDOOR, o de cantantes pop como Ariana Grande que tanto coquetean con los estilos urbanos afroamericanos. ‘Quiet’ sin embargo es un número de funk tóxico que parece de Nite Jewels y ‘Fly’ se acerca a los terrenos del grime.

Phoenix se fija tanto en los sonidos del pop comercial anglosajón -americano e inglés- como otros tantos artistas europeos han hecho en el pasado, desde MØ a C. Tangana pasando por la islandesa Glowie, pero ojo porque no es tan fácil dar con un single como ‘Aventura’ que amalgame influencias y consiga dar con algo fresco.