Sam Smith halla fuerza en una ruptura en su nuevo single, que estrena este viernes

Escondido en un rincón, esperando a que se calmara el huracán que ha producido el regreso de Taylor Swift, el británico Sam Smith ha aguantado unos días más para revelar su propio “comeback”, que por fin ha anunciado en las redes sociales y se producirá este mismo viernes 8 de septiembre. Ese día, Smith estrena su nuevo single, ‘Too Good at Goodbyes’.

¿Qué se sabe del nuevo single de Sam Smith? Por lo que ha compartido el cantante en las redes sociales, el tema contiene la frase “y cuanto veces te separas de mí, más rápido mis lágrimas se secan” y “cuanto más daño me haces, menos lloro”, por lo que perfectamente podríamos estar ante un himno disco de autosuperación tras una ruptura en el estilo de ‘I Will Survive’… aunque conociendo a Smith, que tanto odia su single dance, lo más seguro es que se mueva por los derroteros clasicotes de su álbum debut.

En Instagram, Smith ha escrito una carta a sus fans para agradecerles todo el apoyo recibido en los últimos años y confirmar que su disco se acerca. “A mis fans, gracias por ser pacientes y dejarme escapar todo el año pasado para poder escribir libremente. Me siento rejuvenecido y tengo un montón de historias que no puedo esperar a contaros. Me siento emocionado y asustado al mismo tiempo, pues en este disco he volcado todo mi corazón y mi alma”.

Las expectativas ante lo nuevo de Smith son altas: el británico viene de debutar con uno de los discos más vendidos de los últimos tiempos, concretamente el quinto más vendido de 2014 y el cuarto más vendido de 2015 (en total supera las 7 millones de copias vendidas), y de ganar un Oscar por su canción para ‘James Bond’.

Can’t wait for you to hear ‘Too Good At Goodbyes’!! Pre-save on @Spotify at https://t.co/EBGVod9NWW if you’d like to see a video message xx pic.twitter.com/eW7Hr1EIOe

— Sam Smith (@samsmithworld) September 4, 2017