London Grammar logran otro disco de oro en su país, Haim ni de lejos

Hits

London Grammar son protagonistas del lado positivo de nuestra nueva columna Hits and Flops aprovechando el momento en que lanzan nuevo vídeo. El grupo triunfó en 2013 y 2014 con su debut ‘If You Wait‘ logrando un doble platino en Reino Unido, además de un disco de platino en Australia y un álbum de oro en Alemania. Su segundo disco ‘Truth Is a Beautiful Thing‘ no ha igualado de momento esas cifras, pero se mantiene estable en las listas británicas, donde ya ha sido certificado como álbum de oro por la venta de más de 100.000 unidades, cifra demasiado lejana a tantos artistas contemporáneos de primer nivel como Katy Perry, Lorde o Kesha.

El álbum lograba ser número 1 en Reino Unido en su semana de salida, permaneciendo en el top 10 durante un mes. Tres meses después de su lanzamiento continúa rondando el top 30, que parece poco dispuesto a abandonar, y menos ahora que se acaba de estrenar un interesante vídeo lleno de lecturas para el corte ‘Non Believer’, ni siquiera uno de los más escuchados del largo.

Es cierto que pesa sobre London Grammar cierto aura de “artista local”: su segundo álbum solo ha sido 129 en Estados Unidos, pero también es cierto que el disco fue top 3 en mercados tan importantes como Australia o Francia, además de número 9 en Alemania. En Francia continúa en el top 50, señal de que el grupo continúa ganando nuevos fans.

Flops

Teniendo en cuenta la calidad del segundo disco de las estadounidenses Haim, da verdadera pena ver lo poco que las quieren ya en su país: mientras su debut ‘Days Are Gone’ pasaba 32 semanas en el Billboard 200, resultando un clarísimo sleeper, el nuevo ‘Something to Tell You’ ha pasado en esa misma lista tan solo 2 semanas. El álbum caía del puesto 7 al puesto 70 en su segunda semana, encontrándose con la nada posterior. Es cierto que el streaming y la descarga de pistas sueltas tienen adulterada la tabla estadounidense, pero también lo es que los 65 millones de streamings en Spotify de la vieja ‘The Wire’ o los casi 50 de ‘Falling’ parecen demasiado lejanos para cualquiera de sus canciones nuevas, lo que incluye a la pizpireta ‘Want You Back’ (19 millones). ¿De verdad es la canción más escuchada de Haim ahora mismo una remezcla de BloodPop?

El mercado que mejor trata a Haim sin duda es Reino Unido: allí han sido número 2 y resisten en torno al top 30 gracias a la promoción y al precio al que se vende su CD en grandes almacenes (7 libras), aunque el disco de oro es demasiado lejano, pues la caída este viernes promete ser traumática: el álbum caerá según las midweeks decenas de lugares hasta el puesto 70.

Entre las razones de este fracaso habría que apuntar al largo lapso entre un disco y otro, en parte debido al cáncer del productor y amigo Ariel Rechtshaid, y al errado primer adelanto del álbum. ‘Right Now‘ entusiasmó a algunos de sus fans pero sin duda ha espantado a otros: está a punto de abandonar el top 10 de lo más oído de Haim en Spotify, por debajo de hasta otros 7 temas del largo. Tras él, parece que el continuismo de ‘Want You Back’ tampoco sumó demasiado. ¿Están a tiempo de salvar los muebles con el vídeo adecuado para ‘Little of Your Love‘? ¿Podría pasar algo con la rareza ‘Found It In Silence’? ¿No podría su amiga Taylor Swift darles un par de consejos estratégicos?