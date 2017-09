Hola Chica divierten y fascinan a nivel OK Go con su vídeo para ‘Radio Girl’

Hola Chica es una banda de Barcelona fundada en 2012 por Alex Guerra (voz y guitarra rítmica) y Lucas Codes (bajo) que, tras dejar atrás el nombre Guesstimate, ampliaron su formación con David Gómez (batería), Víctor Alarcón (sintetizadores) y Victor Tomás (guitarra solista), para consolidar una propuesta que reconoce influencias de Metronomy, Foster The People, Tame Impala o Air. Son las que se respiran en su debut de finales del año pasado ‘Magnetism’, un disco autoeditado de pop rock elegante y sofisticado, de factura impecable y que también invita a pensar en los Wild Beasts más coloridos o los Grizzly Bear más poperos.

El tema estrella de ese disco es ‘Radio Girl’, que ahora es objeto de un videoclip que hoy presumimos de estrenar en exclusiva en JENESAISPOP Y lo de presumir no es una forma de hablar, porque realmente estamos encantados de poder mostrar antes que nadie una pieza visual tan ingeniosa que, ante un presupuesto limitado, hace valer la imaginación del director Jorge Croissier y su equipo.

El clip es un minucioso trabajo de stop-motion que, desde la modestia, ofrece unos resultados visuales extraordinarios, a un nivel que no cuesta comparar con las maravillas de OK Go o con aquel clip de Mochel Gondry para ‘The Hardest Button To Button‘. Jugando con las distintas morfologías, vestuarios e instrumentos de los miembros de la banda –además de “la chica de la radio”, por supuesto–, el grupo y los creativos construyen un puzzle que, de manera increíble, parece no agotarse en ningún momento. Quizá por eso es irremediable no despegar los ojos de la pantalla en sus algo más de cinco minutos de duración, que culminan en un imperdible grand finale. Una gran manera de hacerse hueco en el apretado panorama independiente del país, sin duda.

Hola Chica siguen presentando ‘Magnetism’ por todo el país: el 22 de septiembre están en la sala Taboo de Madrid (filmación de Balcony TV); el día 1 de octubre, en la Sala Underground de Barcelona; el 16 de noviembre, en la Boite de Madrid; y el 1 de diciembre en el Teatre BARTS de Barcelona.