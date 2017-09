Brian Wilson no flaqueó ni en los 90: escucha la inédita ‘Some Sweet Day’

Brian Wilson tiene asegurado su nombre en la historia de la música popular en letras doradas, como artífice de buena parte de los mejores trabajos de Beach Boys, que redefinieron el pop en décadas posteriores y aún hoy son fuente inagotable de inspiración y referencia. Pero tampoco puede despreciarse su trabajo posterior en solitario. Unas obras, aún más meritorias, si tenemos en cuenta que para crearlas tuvo que superar una profunda crisis de salud, problemas mentales derivados del consumo descontrolado de psicotrópicos y de malas diagnosis psiquiátricas.

Ahora el sello Rhino presenta ‘Playback: The Brian Wilson Anthology’, una retrospectiva que desde el 22 de septiembre reunirá una selección de 18 canciones con lo mejor y más significativo de esos trabajos en solitario. Comenzando por su debut homónimo del año 1988, del que se recuperan hasta cuatro canciones, además de obras que ya han visto la luz en este siglo como ‘Brian Wilson Presents Smile’, ‘That Lucky Old Sun’, ‘Brian Wilson Reimagines Gershwin’, ‘In The Key of Disney’ y el más reciente ‘No Pier Pressure. Clásicos como ‘Surf’s Up’, ‘Love and Mercy’, ‘Heroes and Villains’ o ‘Soul Searchin´’ están presentes.

Entre la selección del álbum sin duda lo más llamativo es la inclusión de dos temas inéditos: uno, un tema llamado ‘Run James Run’, totalmente nuevo y grabado por Wilson para la ocasión; y otro, una canción resultante de unas sesiones de grabación con el productor Andy Paley (Jonathan Richman & The Modern Lovers, Madonna –en la BSO de ‘Dick Tracy’–) en los primeros 90. Se trata de ‘Some Sweet Day’, una canción verdaderamente deliciosa que muestra que, ni en una década musicalmente tan poco propicia para el genio californiano como esa, Wilson se traicionó a sí mismo en su búsqueda por la belleza y la perfección. Hoy la estrenamos en exclusiva en JENESAISPOP. Puedes escucharla bajo el tracklist de ‘Playback’.

Tracklist:

“Love And Mercy”

“Surf’s Up”

“Heroes And Villains”

“Melt Away”

“Let It Shine”

“Some Sweet Day”

“Rio Grande”

“Cry”

“Lay Down Burden”

“The First Time”

“This Isn’t Love”

“Soul Searchin’”

“Gettin’ In Over My Head”

“The Like In I Love You”

“Midnight’s Another Day”

“Colors Of The Wind”

“One Kind Of Love”

“Run James Run”