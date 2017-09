Can pierden un segundo fundador este año: adiós a Holger Czukay

Holger Czukay, uno de los cuatro hombres que formaron Can en 1968 en la Alemania occidental, ha muerto a los 79 años. Holger se encargaba del bajo del mítico grupo de krautrock mientras Irmin Schmidt lo hacía de los teclados, Michael Karoli de la guitarra -fallecido en 2001-, y Jaki Liebezeit -fallecido en enero de este año– lo hacía de la batería. Le han encontrado muerto en su estudio en las proximidades de Colonia, donde vivía. La causa de su fallecimiento no se conoce.

Holger Czukay fue miembro de Can desde su fundación en 1968 hasta 1977, participando por tanto en los álbumes clásicos de la banda, como su debut ‘Monster Movie’ o en los seminales ‘Ege Bamyasi’, ‘Tago Mago’ o ‘Future Days’, que junto a la obra de Neu! han sido constantemente citados como influencia en cuanto cualquier artista sonaba muy ligeramente a kraut.

Czukay, quien decidió ahondar en los caminos de la experimentación tras escuchar ‘I Am the Walrus’ de los Beatles en 1967, y descubrir a posteriori a la Velvet y a Frank Zappa, colaboró también en la reunión de Can en 1987, si bien no en las puntuales posteriores. También desarrolló una carrera en solitario, siendo considerado un pionero además de en el krautrock y el rock psicodélico, en el ambient, en la world music y en técnicas de sampling. También ha colaborado con gente como Brian Eno, The Edge, Jah Wobble, David Sylvian de Japan, Eurythmics o U.N.K.L.E. Su disco de estudio más reciente data tan sólo de 2015 y recibía el nombre de ’11 Years Innerspace’.