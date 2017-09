¿Reorientará Adele su carrera del pop al cine musical?

Adele es hoy en día la estrella del pop más brillante del planeta, si nos fijamos únicamente en copias de discos vendidas. ’25’, su álbum del año 2015, supera ya los 20 millones de copias vendidas. Unas cifras insólitas en nuestros días, como de otra era. Sin embargo, ese éxito le ha pasado factura física a Adele, especialmente tras una extensa gira mundial que no pudo terminar: una seria afección vocal la obligó a cancelar sus dos últimos conciertos, nada menos que en el legendario Estadio de Wembley de Londres.

Este problema vocal no es nuevo y ya la forzó en el pasado a operarse, tomarse descansos, bajar de peso y, muy a su pesar, dejar de fumar, lo cual la ha hecho replantearse su carrera como cantante en alguna otra ocasión. Esto, sumado al hecho de que no quiere perderse la educación y el crecimiento de su hijo pequeño, la ha llevado a afirmar que quizá no vuelva a actuar más en directo, resumiéndolo en que “no es lo suyo”. ¿Seguirá en todo caso grabando álbumes, sin poder hacer giras o actuaciones que apoyen su promoción? ¿Será capaz de renunciar, además, a los pingües beneficios de esa parte del negocio?

Sin tener clara aún la respuesta a esas preguntas, estos días ha saltado a los medios una noticia que, quizá, dé una pista de hacia dónde podría reorientar su carrera la portentosa cantante británica. Según asegura el –por otra parte, poco fiable– tabloide británico The Sun, Adele está considerando seriamente aceptar un papel en una nueva versión cinematográfica de ‘Oliver!’, un musical basado en la novela de Charles Dickens ‘Oliver Twist’ que tuvo su primera adaptación al cine en el año 1968, con gran éxito de público y crítica (obtuvo 6 Oscars, incluido el de mejor película). Según The Sun, detrás del proyecto están la productora Working Title y Cameron Mackintosh, que ya trabajaron juntos de cara a la última adaptación al cine de ‘Los Miserables’. El papel que representaría Atkins, según el medio, sería el de Nancy, la bondadosa prostituta que protege a Oliver del vil Fagin.

Aunque un portavoz de la cantante ha eludido responder al citado medio sobre la veracidad de la noticia y no haya, por tanto, confirmación oficial, parece muy razonable pensar en el cine musical como una opción muy real para que Adele reconduzca su carrera sin que su vida familiar se resienta tanto como con un tour mundial de meses, aunque evidentemente requeriría de una preparación especial para su interpretación. Esperaremos atentos para ver si se confirma esta noticia y, después, fantasearemos con qué papeles nos gustaría ver interpretar en la gran pantalla a Adele.