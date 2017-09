La dispar lista de teloneros de los Rolling en Europa: de Leon Bridges a Los Zigarros

Cuando está a punto de comenzar la gira europea de los Rolling Stones, que los traerá a Barcelona el próximo 27 de septiembre (siguen quedando algunas entradas de pista y muy pocas de grada a través de este enlace), se ha dado a conocer la lista de teloneros. Esta incluye a artistas internacionales como The Hellacopters -precisamente en Suecia-, ese terremoto escénico llamado Cage the Elephant y, en la cita más apetecible, el americano Leon Bridges, no en ninguna fecha clave de Reino Unido (la gira no pasa por Reino Unido, de manera polémica, por falta de disponibilidad de estadios en las fechas requeridas), sino en Holanda.

En España nos han tocado Los Zigarros y la crítica fácil es que ya podíamos ser holandeses. Sin embargo, basta escuchar cualquiera de los hits que el grupo valenciano ha labrado durante los últimos años para darse cuenta de que son los adecuados para este cometido. El aroma a rock clásico inunda por completo sus composiciones y el grupo, no en vano, ha compartido en Facebook un divertido vídeo en el que aparecen gritando de emoción ante esta oportunidad. Hay camiseta puesta ad hoc, como podéis ver al final de este artículo. Su vídeo lleva ya más de 1000 likes.

9 Sept Hamburg, Germany Stadtpark – Kaleo

12 Sept Munich, Germany Olympic Stadium – Kaleo

16 Sept Spielberg, Austria Spielberg at Red Bull Ring – Kaleo / John Lee Hooker Jr.

20 Sept Zurich, Switzerland Letzigrund Stadium – The Struts

23 Sept Lucca, Italy, Lucca Summer Festival-City Walls – The Struts

27 Sept Barcelona, Spain Olympic Stadium – Los Zigarros

30 Sept Amsterdam, Holland Amsterdam ArenA – de Staat

3 Oct Copenhagen, Denmark Parken Stadium – Rival Sons

9 Oct Dusseldorf, Germany Esprit arena – Rival Sons

12 Oct Stockholm, Sweden Friends Arena – The Hellacopters

15 Oct Arnhem, Holland GelreDome – Leon Bridges

19 Oct Paris, France U Arena – Cage The Elephant

22 Oct Paris, France U Arena – Cage The Elephant

25 Oct Paris, France U Arena – Cage The Elephant