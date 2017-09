Habrá single nuevo de George Michael mañana

George Michael compuso y grabó temas nuevos los días y probablemente los años previos a su muerte en la Navidad de 2016, aunque entonces ya hacía 12 años que no editaba un disco de material inédito (el último, ‘Patience’, se publicó en 2004, aunque después de este ha habido giras y un álbum de versiones sinfónicas). Se sabe por ejemplo que trabajaba con Nile Rodgers de Chic, quien llegó a asegurar que le “encantaba” su canción y que Michael sonaba “irreal” en ella.

Hoy UK Official Charts revela que una de las canciones en las que Michael trabajó antes de morir se estrenará mañana por la mañana en la radio británica, concretamente en el programa matutino de Chris Evans en BBC Radio 2, a las 9 de la mañana en UK (10 hora española). Se desconoce si esta canción corresponde a la colaboración de Nile Rodgers, pero el productor se fotografió recientemente trabajando en ella desde el estudio, con que es muy probable que así sea.

Al tiempo que la radio británica ha anunciado el estreno del primer single póstumo de George Michael, su familia ha publicado una carta en la página del músico escribiendo que a Michael le habría gustado que esta música se publicara. “Nuestro objetivo es continuar compartiendo y disfrutando del precioso legado [de Michael] y continuar haciéndoos felices a través de su hermosa música”. Concluye: “Prometemos que le honraremos siempre manteniéndonos fieles a a sus ambiciones e intenciones”.

#georgemichael vocals are so hot the faders burned our hands @nilerodgers @RTGMusicMan @VillageStudios #losangeles https://t.co/34N7V4YZ3X pic.twitter.com/OdMnsBYnIR

— Nile Rodgers (@nilerodgers) July 10, 2017