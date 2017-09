Julee Cruise no quiere saber nada de ‘Twin Peaks’ ni del “emperador” David Lynch

Tal y como vino se fue: este martes la tercera y, ahora sí, definitiva temporada de ‘Twin Peaks’ ha llegado a su fin y son muchos los fans descontentos con los cabos sueltos que ha dejado la serie y con su extraño final. Pero tras las bambalinas son otras las personas que están insatisfechas con ‘Twin Peaks’, concretamente con su co-director David Lynch, y una de ellas es Julee Cruise, la icónica vocalista del Roadhouse autora de ‘Floating into the Night’ e intérprete de ‘Falling’, la canción principal de la serie. Cruise, que actuó varias veces durante las dos primeras temporadas de ‘Twin Peaks’, aparece en la escena final de la tercer temporada de la serie cantando su tema ‘The World Spins’ en el Roadhouse y está enfadadísima con Lynch por cortar su actuación y haberla añadido los créditos encima.

Como recoge Hotpress, Cruise ha dicho que Lynch decidió cortar su parte en ‘Twin Peaks’ para “darme una bofetada en la cara” y que ver los créditos encima de su interpretación de ‘The World Spins’ le ha parecido precisamente eso, una “bofetada”. En Facebook ha escrito: “no entiendo por qué mi actuación terminó tan abruptamente. David sería muy cuidadoso y perfeccionista con estas cosas. Pero ¿cuál es la VERDADERA RAZÓN? Se han herido sentimientos desde ambas partes. Eso es lo que ha pasado. No se me va a faltar el respeto más”.

Yendo más allá, la cantante ha reconocido que le supo “FATAL” cuando se enteró de que ‘Twin Peaks’ volvía, hasta el punto que llegó a cambiarse el número de teléfono y el correo electrónico para no poder ser contactada por Lynch. Además ha dicho que no volverá a trabajar con el “emperador” nunca más. El pasado 4 de septiembre, publicaba en Facebook “estoy harta, no podría importarme menos ‘Twin Peaks’”. Parece que el mal rollo entre Cruise y Lynch se añade a la lista de misterios de la serie… ¿Tardaremos 25 años en resolverlo?