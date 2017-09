Emotiva carta de Vega a sus fans tras la cancelación de su gira, que arrancaba hoy, por agotamiento

Este año, Vega ha publicado un recomendable disco de versiones de la canzone, ‘Non ho l’età’, que la cantante cordobesa iba a presentar en directo a través de una gira que arrancaba justamente hoy, jueves 7 de septiembre, en Barcelona y que pasaba también por Madrid, Sevilla y A Coruña.

Lamentablemente, Vega se ha visto obligada a cancelar esta gira por agotamiento. Adolece fibromialgia (ella bromea con que lo que le pasa es que es autónoma) y ha publicado un extenso comunicado disculpándose por haber tenido que tomar esta decisión. Asegura que en los últimos meses ha tocado sufriendo cefaleas y migrañas, además de otras dolencias, intentando ser la mejor artista, la mejor compañera para su equipo y por supuesto la mejor madre, pero que ya no puede más y está “exhausta”.

Si puede extraerse una buena noticia de la cancelación de esta gira, es que Vega llegará con fuerzas renovadas (¡o eso esperamos!) a la grabación de su próximo álbum, ‘La reina pez’, que arranca el 2 de octubre. La artista no publica disco de material inédito desde 2015, cuando salió el exitoso ‘Wolverines’. Deseamos a Vega una pronta recuperación. Os dejamos con unos fragmentos de su carta, que puedes leer al completo en su página de Facebook.

Perdonadme la ausencia, perdonad que haya sido a través de un comunicado pero no tenia fuerzas ni para escribir y me espanta la idea de que otro hable por mi boca, perdonadme el no poder, perdonadme lo que a mi me cuesta perdonarme. En mi vida jamás me fallaron las fuerzas, ni la energia. Estoy exhausta. En el último año he venido haciendo esfuerzos descomunales por hacer lo que me llena de vida. Y a escasos dias de empezar mi momento mas preciado, donde me siento cara a cara con mi público, la vida y el mundo me ha dado un toque en el hombro recordándome que soy de carne y hueso.

[…]

Hace años que las migrañas y las cefaleas son batallas semanales. He cantado con decenas de focos apuntando a mis ojos en plena crisis y he continuado felizmente dolorida. Sarna con gusto no pica. “Hasta aqui todo controlado” y viene el problema de creérmelo. Creerme capaz de soportar el dolor, capaz de ser madre y de dormir 2 horas al dia, de pasar el resto despierta lidiando con obviar un dolor por ser la mejor madre que pueda tener mi hija, la mejor compañera que puedan tener todo el equipo que trabaja conmigo, la mejor artista que puede esperar mi público de mi… me lo creí. Y día tras día vas consumiendo las reservas, hasta que caes enfermo, te das cuenta de que no te da la vida pa’ más y empieza la ansiedad por pura certeza. Y aún así te auto-retas, te vas a Cádiz y cantas contra el levante, pasas por Sevilla y sientes un dolor agudo en un brazo, tocas en Málaga sin sentir una mano que responde autómata a las ordenes de un cerebro angustiado que se cree capaz de todo. Vuelves a casa con tu bebé y sigues jugando a hacer de “X Men” y de repente te rompes. No te puedes ni mover de dolor, la B12 por los suelos y una anemia semiconstante poniendote los pies en el suelo. Te tratan, te pones una tirita y decides que Valencia sólo es uno mas y que Alicante cierra Julio y que por fin tienes dos semanas en Agosto para recuperarte y descansar de cara a los ensayos.

Dos semanas de agosto de auto-inyectarme B12 intramuscular, de dormir 5 horas en vez de 2, y de agobiarme con estar 100% para mi gira. Y empieza el dolor otra vez. Me dicen mis médicos que se llama fibriomialgia, yo respondo que en mi caso se llama autónomo español, me resigno. Tengo la suerte de que mi trabajo, el que necesito para vivir y me da de comer, es el que más me gusta hacer, pero no nos equivoquemos, como todo trabajo, sí no mides, si no descansas… te rompes. Después de acabar con un par de ingresos hospitalarios y repetidas visitas al médico, me encuentro con un “reposo obligado” y un mundo girando hasta el punto de marearme.

[…]

“Si sigues asi al final no podrás hacer ni una cosa ni la otra, y con la salud no se juega”. Es la frase que más he oído en los últimos meses. No se cómo pero llegue hasta aquí, por primera vez en mi vida aceptando que para seguir hay que tener de donde sacar fuerzas.

Por su inmediatez, lo primero a cancelar ha sido la gira. Y dentro de la pena que me aplasta el pecho, solo pienso en llegar al 2 de octubre plenamente recuperada, con mi medicacion en orden y con mis dolores y temores acorralados.

Sueño que algo así no volverá más… pero si lo hace, si algún dia me puedo permitir volver a soñar con ese directo, seréis los primeros en saberlo.