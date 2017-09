Las mejores reacciones en Twitter ante el discurso de Rajoy que ha interrumpido Los Simpson

Este mediodía, Mariano Rajoy y sus perniles gallegos han comparecido en rueda de prensa para condenar el referéndum por la independencia de Cataluña que se celebra el 1 de octubre. Rajoy de hecho ha solicitado un recurso ante el Tribunal Constitucional para anular la ley que pretende hacerlo posible, aprobada recientemente en el Parlament.

El discurso del Presidente de Gobierno ha coincidido por hora con la emisión de Los Simpson en Antena 3, que ha debido ser interrumpida. Y como comer con Los Simpson puesto es una tradición nacional equiparable a hacer la siesta o tomar café con leche en la Plaza Mayor, muchos fans han mostrado su disgusto en Twitter por la interrupción, expresando que Rajoy ha tenido “toda la mañana” para hablar sobre el Referéndum y que ahora “es la hora de Los Simpson”.

Aunque no hay quien critica a la “España” que lamenta no poder ver los Simpson pero que no presta atención a asuntos políticos de este calibre, hay que reconocer que algunas de las reacciones en Twitter han sido muy divertidas, sobre todo las que incluyen fragmentos de episodios de la serie. Claro que el tuit más ilustrativo, por lo menos de parte de un sector de la población, debe de ser el que dice que “han parado los Simpsons y me han puesto los payasos de la tele”.

Cuando quitan Los Simpsons y ponen a Rajoy pic.twitter.com/gsoSbQaZIG — GOLPE CRÍTICO (@santijuste) September 7, 2017

Mariano, has tenido toda la mañana, ES LA HORA DE LOS SIMPSONS. pic.twitter.com/M9jVx7EqFb — PA' LOCA TÚ, CAℓVA. (@Nuuurialopz) September 7, 2017

Han parado los Simpsons y me han puesto los payasos de la tele — happy Robe (@RobeBreaa) September 7, 2017

Cuando no emiten los Simpsons para sacar a Rajoy en la tele. pic.twitter.com/XCFxa4mjTo — Los Simpsons (@rtsimpsons) September 7, 2017

Osea me quitan los Simpsons pa que hable el parguelas este pic.twitter.com/p1sEWUHZ6N — Pauli (@Wondermooi_) September 7, 2017

Rajoy, los simpsons no se tocan. — Edu. (@Eduard_Jm99) September 7, 2017