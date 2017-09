‘Neo Yokio’: el anime de Ezra Keonig de Vampire Weekend para Netflix promete

Ezra Koenig de Vampire Weekend ha anunciado nuevo proyecto y no tiene nada que ver con la música. Se trata de un anime titulado ‘Neo Yokio’ y del que Koenig es creador, guionista y productor ejecutivo. Los estudios de anime Production IG, Studio Deen y MOI se han encargado de la animación de esta nueva serie que llegará a Netflix el próximo 22 de septiembre.

Como sugiere su título, que parece un juego de palabras entre Nueva York y Tokio, ‘Neo Yokio’ relata la vida y los problemas que surgirán en la “ciudad más importante del mundo”, que se describe como un “laberinto de innovación cultural y arquitectónica”. El primer avance de la serie ya puede verse, está narrado por Jude Law, y de él se desprende que uno de los temas que tratará el tema es el terrorismo. Como cuenta la nota de prensa, “cuando una ciudad se convierte en la envidia del mundo, es natural que surjan problemas”.

Law no es la única estrella que ha participado en ‘Neo Yokio’: Jaden Smith, hijo de Will Smith, dobla al personaje principal, y también su hermana Willow ha participado en la serie, así como Susan Sarandon, Steve Buscemi, Amandla Stenberg y el colaborador habitual de Wes Anderson Jason Schwartzman.

Parece que esta es una de las razones por las que el sucesor de ‘Modern Vampires of the City‘ está tardando tanto en llegar. De hecho, en tanto atendemos al lanzamiento del debut de Rostam, ex integrante del grupo, que se publica mañana, Koenig ha hablado en Twitter sobre el próximo trabajo de Vampire Weekend: dice que está acabado “en un 80%”.