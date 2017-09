Ready for the Weekend: Beck, La Bien Querida, Taylor Swift, U2, Bunbury, Princess Nokia, Amateur…

Ya está aquí la vuelta al cole, chiques. Y con ella, una abrumadora montaña de novedades. Comenzamos por los nuevos LPs, que este viernes son muchos, variados e importantes. Destaca el nuevo álbum de The National, cuya reseña publicábamos anoche, junto al que llegan los álbumes de Amateur (ya sabéis, el proyecto post-La Buena Vida), Neil Young, Alvvays, Zola Jesus, Sparks, Anna Of The North, Alex Cameron, Deerhoof, Odesza, Princess Nokia (su debut, sin previo anuncio), Mount Kimbie, Susanne Sundfør, Death From Above 1979, un disco conjunto de las cantautoras de Americana Jolie Holland & Samantha Parton (que en su día formaran las seminales The Be Good Tanyas), los veteranos The Dream Syndicate, Nick Mulvey, el neo-reggaetonero Yandel y Jack Johnson. Por si no fuera suficiente, también tenemos nuevos EPs de Mourn, Saint Etienne y León de Pelea.

En cuanto a singles, la semana ya estaba siendo bien agitada: Tove Lo, Taylor Swift, Beck, U2, La Bien Querida, St Vincent, George Michael, Kelly Clarkson, Charlotte Gainsbourg, Bunbury, Rhye, Brian Wilson, Zayn, Kelela, Sam Smith, Azealia Banks, Mollie King, Pablo Alborán o Étienne Daho han presentado novedades. También cabe destacar nuevos avances de discos de inminente publicación, como son los de Benjamin Clementine, The Horrors, Foo Fighters, Demi Lovato, Rostam, Van Morrison.

Con ellos, otros que hoy muestran sus nuevas canciones son ILoveMakonnen (el rapero que sufrió un ataque homófobo por parte de Migos), Miguel, Poo Bear acompañado de la brasileña Anitta, Mi Capitán, Starrah (compositora de hits para Drake, Rihanna o Katy Perry) producida por Diplo, Joanna Serrat, dvsn, Ben Khan, Josele Santiago (de Los Enemigos), Robin Schulz, Chaka Khan (que vuelve en un tema del productor TIEKS), Kyla (la intérprete del tema que sampleaba ‘One Dance’), Everything Is Recorded (proyecto de Richard Russell, capo del sello XL), Instituto Mexicano del Sonido, el youtuber-influencer King Jedet con La Favi y Prophets of Rage (el supergrupo con miembros de Rage Against The Machine, Cypress Hill y Public Enemy).

Por último, entre las novedades que ven hoy la luz y tienen un cariz más anecdótico o singular están los respectivos singles de versiones de Kyle Craft (Karen Dalton y Patti Smith) y Weyes Blood (The Soft Machine y Harry Nilson) o un insólito encuentro entre Vinila Von Bismark y Dellafuente (¡cantando flamenco a dúo!). Y también, sin duda, merece la pena señalar que también se pone hoy a la venta la banda sonora (dos discos distintos, ojo) de la tercera temporada de ‘Twin Peaks’ que finalizaba pocos días atrás, con temas de Badalamenti, Johnny Jewel, Chromatics, Sharon Van Etten, Lissie, Nine Inch Nails, Au Revoir Simone…