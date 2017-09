Fifth Harmony son top 1 sólo en España y dejan en el top 2 a Queens of the Stone Age

A diferencia de lo que pasaba en las dos semanas anteriores, la lista española de ventas está considerablemente llena de novedades que merece la pena comentar, a destacar el número 1 que le han arrebatado Fifth Harmony a Queens of the Stone Age con su disco homónimo.

1(E) Fifth Harmony / Fifth Harmony

Fifth Harmony empiezan su nueva etapa sin Camila Cabello a lo grande en nuestro país, entrando directamente al número 1. Curiosamente este disco ha sido simplemente número 10 en Reino Unido y número 4 en Estados Unidos. En ningún otro país que hayamos localizado el álbum es número 1. ¿Acaso las parodias de Desahogada tienen algo que ver? Lo cierto es que su anterior entrega ‘7/27’ ya fue top 1 por aquí, por lo que suponemos su base de fans amplia y fiel.



2(E) Queens of the Stone Age / Villains

Queens of the Stone Age quedan, por tanto, en el número 2 con su último disco. ‘Villains’ es holgadamente número 1 en Reino Unido (la primera vez que lo logran) y número 3 en Estados Unidos, siendo el álbum más vendido en todo el mundo esta semana con cerca de 200.000 copias según Mediatraffic.



4(RE) Pitingo / Soul, bulería y más

Coincidiendo con unos conciertos en Madrid y una nueva tanda de promoción que ha incluido varias apariciones en los medios, el disco de 2016 de Pitingo, que había sido número 14, reentra al puesto 4.



6(7) Demarco Flamenco / Uno

La subida más fuerte de la semana en cuanto a número de copias es la de Demarco Flamenco con ‘Uno’, que en sus 25 semanas de permanencia jamás había llegado tan alto. ‘La isla del amor’ lleva 13 millones de streamings en Spotify.



9(E) The War on Drugs / A Deeper Understanding

Muy buena entrada de uno de nuestros últimos discos recomendados, ‘A Deeper Understanding‘ de The War on Drugs. El álbum ha sido número 3 en Reino Unido y número 10 en Estados Unidos, además de número 2 en Holanda y número 1 en Flandes. Son, en todos los casos, las mejores marcas para el grupo, que ha ido labrándose un camino poco a poco.



25(15) Steven Wilson / To the Bone

La única entrada de la semana pasada era la de Steven Wilson, que pasa del puesto 15 al 25 con ‘To the Bone’. El quinto disco en solitario del productor (Tears for Fears, Roxy Music, Marillion) ha alcanzado por primera vez el top 3 en Reino Unido.



37(1) Gemeliers / Gracias

Extrañísima bajada del disco de Gemeliers, que había ascendido este verano varias veces a la cima gracias a una reedición que incluía toalla.



47(32) Kesha / Rainbow

Kesha fue la única entrada hace dos semanas en la lista española, llegando al número 7. En su tercera semana la encontramos en el puesto 47 en nuestro país. En Reino Unido aún peor: tras haber sido número 3 es ya puesto 66.

Su consuelo es su país, Estados Unidos. ‘Rainbow‘ ha sido número 1 y resiste en el número 16 gracias al éxito de ‘Praying’, que ha rozado el top 20; y a un “ticket bundle” con su gira en su caso pequeño.



60(E) Ozuna / Odisea

Una cosa es tener la opción de reproducir temas gratis en Spotify y otra comprar discos y a Ozuna se le da claramente mejor lo primero. Su nuevo disco ‘Odisea’ solo llega al puesto 60 pese a contener un par de temas que tienen más de 100 millones de reproducciones en Spotify, ‘Tú foto’ (sic) y ‘Dile que tú me quieres’. ¡Si en la lista de singles aparece en 9 temas de los 100 puestos!



86(E) Ramin Djawadi / Game of Thrones: Season 7

El furor por ‘Juego de Tronos’ llega al punto de llevar la banda sonora de la última temporada de la serie al top 100 en España. Ramin Djawadi también ha trabajado en ‘Iron Man’ o ‘Prison Break’. El disco ha sido número 103 en Estados Unidos.



97(E) BSO Baila con Tadeo Jones

Nuestro gusto por las bandas sonoras incluye este disco de Tadeo Jones, que incluye a David Bisbal y a Ariana Grande.