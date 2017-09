Taylor Swift habla con su gata, lucha con Andy Samberg o se entretiene mirando delfines en su nuevo anuncio

Taylor Swift, cuyo single ‘Look What You Made Me Do’ acaba de entrar en la lista de singles de nuestro país, ha estrenado un anuncio para TaylorSwift NOW, el canal de novedades que ha sacado en colaboración con la compañía de telecomunicaciones AT&T, y es realmente divertido. El anuncio ironiza con la fama de Swift y la inmediatez de las redes sociales y nos muestra a la autora de ‘Blank Space’ haciendo cosas todo el rato y en las situaciones más pintorescas, como hablando con su gata Olivia, mirando delfines en internet, robándole comida a una persona o de repente topándose con Andy Samberg en un pasillo y haciendo una “increíble secuencia de lucha coreografiada” con él. ¿Estaría por el set de grabación la mujer de Samberg, Joanna Newsom? No la imaginamos…

Swift además puede darse con un canto en los dientes porque su nuevo tema, ‘…Ready for It?’, es la entrada más fuerte esta semana en la lista de singles británica, pues se ha colado directamente en el top 10 (concretamente es top 7). Por su parte, ‘Look What You Made Me Do’ es número uno en el país por segunda semana consecutiva y también lo sigue siendo en Estados Unidos, muy a pesar de ‘Despacito’ y del récord de Mariah Carey en Billboard que estaba a punto de superar.

El álbum de Swift, ‘Reputation’, sale el 10 de noviembre y entre las polémicas que le han rodeado hasta ahora se ha sumado ahora unas declaraciones de Joseph Khan, director de su vídeo, que como os hemos contado opina Beyoncé ha copiado un vídeo de Taylor Swift. Algo que por supuesto los fans de la autora de ‘Lemonade’ han cuestionado desde el segundo uno.