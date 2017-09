Micah P. Hinson lanza ‘The Holy Strangers’, su disco más ambicioso

Ayer Micah P. Hinson publicaba su primer disco en tres años tras ‘Micah P. Hinson And The Nothing’. Se titula ‘Micah P. Hinson Presents The Holy Strangers’ y, según las palabras del propio artista, se trata de una “ópera folk moderna”, que retrata la historia de una familia en tiempo de guerra, “abarcando todos los extraños y gloriosos lugares a los que la vida puede conducir”: “del nacimiento al amor, al matrimonio y los hijos, a la guerra y la traición, el asesinato y el suicidio”, prosigue su nota de prensa.

El disco ha sido grabado por Micah muy cerca de su casa, en Denison, Texas, durante un periodo de dos años, empleando viejas mesas de cintas magnéticas y teclados analógicos. “El disco sólo entró en la era digital cuando llegó a la fase de pre-mezcla”, dicen. En sus 14 cortes encontramos reminiscencias a Johnny Cash –diáfanas en el adelanto ‘Lover’s Lane’–, pasajes instrumentales como ‘The Year Tires On‘ y un spoken-word llamado ‘Micah Book One’, que él califica como la pieza central del álbum.

Como viene siendo costumbre desde que fascinara al mundo con su disco ‘Micah P. Hinson And The Opera Circuit’, hace más de una década, Hinson realizará una extensa gira de presentación de ‘The Holy Strangers’ por nuestro país. En esta ocasión estará el 2 noviembre en Barcelona (en los fastos de aniversario de la sala Razzmatazz), el 3 noviembre en Mallorca (en una ubicación aún por anunciar), el 4 de noviembre en Madrid (Café de La Palma) y 5 de noviembre en Santander (Escenario Santander), una de sus ciudades predilectas de nuestro país. Las entradas están disponibles a través de la web de Houston Party.