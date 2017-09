Guardabosques, guitarrista de Alien Tango, encuentra el amor en ‘First Dates’

No es la primera vez –ni, seguro, será la última– que vemos a un músico en el plató del programa de citas de Cuatro ‘First Dates’. Y no, no me refiero a cuando van de promoción a cantar desinteresadamente para las parejas que cenan. Meses atrás nos sorprendíamos al descubrir a la cantautora Cintia Lund, que semanas después presentaba su primer disco en Subterfuge, buscando pareja en el exitoso reality. En su caso, la cita fue un fracaso y ni siquiera quiso comer, para decepción de su partenaire –que, por cierto, dijo estar grabando canciones con David Rodríguez (Beef, La Estrella de David, La Bien Querida)–.

Y, advertidos por el propio grupo en su Facebook, encontramos a otro artista del panorama pop español en el programa “en busca del amor”, como le gusta decir melosamente a Carlos Sobera. El cóctel no podía contener más pop: Álex, que es guitarrista del grupo Alien Tango –donde se hace llamar Guardabosques–, entra al restaurante junto a su amigo Jaime –batería del grupo valenciano Best On The Road, en el que también toca Álex– al son de ‘Tú conmigo’, la reciente colaboración entre La Bien Querida y Vitalic, para una doble cita. Explicaron que, por su estética y gestualidad, les suelen confundir con gays, pero que son heterosexuales y que quieren encontrar chicas “tralla”. La espera de ambos por sus citas, cantando a coro ‘Fiebre’ de Bad Gyal y con diálogos como “¿cómo te ves?”, “Yo creo que soy Godzilla. Reviento” es ya la risa.

Las propuestas del programa para ellos, Raquel y Carolina, se mostraron muy interesadas al ver un vídeo de un concierto de ambos y el match fue instantáneo. Tras sus graciosillas cenas y pese a sus diferencias –entre Raquel y Jaime no hubo quorum en cuanto al trap, pero bailaron juntos el “indie festivalero típico” de Varry Brava, que amenizaron la cena–, ambas citas fueron muy bien y acabaron morreándose y emplazándose a próximos encuentros. ¡Viva el amor! Puedes ver el vídeo completo de su aparición aquí, desde el principio hasta el minuto 35.

Alien Tango, por cierto, actúan hoy en B-Side Festival de Molina de Segura presentando canciones tan estupendas como ‘SexyTime’, que imaginamos estará incluida en el álbum de debut que preparan.