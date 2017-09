Fifth Harmony, cuatro Gildas sin bofetada en ‘Deliver’

El nuevo disco homónimo del girl-group Fifth Harmony se ha convertido en todo un éxito en nuestro país, alcanzando el número 1 en venta de álbumes en su primera semana, dejando en el número 2 al nuevo disco de Queens of the Stone Age. No parece haberles afectado lo más mínimo, desde el punto de vista comercial, la salida del conjunto de Camila Cabello, una de sus miembros más carismáticas.

Y lo cierto es que, como explicamos en nuestra crítica, el disco no está nada mal. Uno de sus mejores temas es el electro doo-wop de ‘Deliver’, que acaba de ser lanzado como nuevo single y promocionado con un vídeo. En él, dirigido por David Camarena (como ya ocurriera con el anterior, ‘Angel’), podemos ver a las ahora cuatro artistas evocando los años 50 a los que el espíritu de la canción recuerda (al menos, vagamente).

Y es que sin duda esos vestidos negros largos de escote “palabra de honor” y guantes hasta el codo se inspiran en el personaje protagonista de ‘Gilda’ (Charles Vidor, 1946), a la que dio vida magistralmente Rita Hayworth, convirtiéndose en una de las figuras más icónicas de la Historia del cine. Solo que ellas, por fortuna, no tienen que sufrir ningún maltrato de un amante violento.