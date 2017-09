Muere asesinada una mujer de 25 años en Bestival

Una mujer ha muerto asesinada durante la celebración este fin de semana de Bestival, un festival británico que se celebraba al sudoeste de Inglaterra entre el jueves 7 y el domingo 10 de septiembre, acogiendo las actuaciones de gente como The xx, A Tribe Called Quest, Pet Shop Boys, Soulwax, Dizzee Rascal, Little Dragon, Ragn’N’Bone Man o Laura Mvula. La identidad de la víctima no ha trascendido pero sí se sabe que se denunció su desaparición anoche a la 1 de la madrugada. Su cuerpo ha sido hallado en medio del bosque y un hombre de 28 años ha sido detenido como sospechoso.

La policía ha confirmado la noticia: “Con gran pesar, realizando una búsqueda en el área, hemos encontrado el cuerpo de la mujer en una zona boscosa en las inmediaciones del recinto del festival. Una investigación tendrá lugar para establecer la causa de la muerte. Se está realizando la autopsia (…) Estamos trabajando con la organización del festival y requerimos cualquier información sobre el incidente”. Por su parte la organización ha compartido un comunicado en el que se reconoce “devastada” por la noticia: “Seguiremos colaborando con la policía en su investigación y nuestros pensamientos y oraciones están con los familiares y amigos de la víctima”.