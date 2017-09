Liam cuestiona la honestidad de las lágrimas de Noel en su regreso a los escenarios de Manchester

Noel Gallagher no pudo actuar en el concierto benéfico lleno de superestrellas que se organizó en Manchester tras el atentado que se cobró 22 víctimas en la ciudad al término de un concierto de Ariana Grande. Sin embargo, este fin de semana sí pudo hacerlo en otro concierto benéfico llamado We Are Manchester, en el que actuaron Blossoms, The Courtneers y Pixie Lott, junto a la propia banda de Noel, los High Flying Birds.

La expectación era máxima, no solo porque Noel Gallagher es de Manchester, sino porque ‘Don’t Look Back In Anger’ se ha convertido en un himno de supervivencia después de que una mujer interrumpiera un minuto de silencio por las víctimas para cantarla y la gente se sumara, espontáneamente. Noel contó esta historia e interpretó el tema como ya lo había hecho Liam en directo, y no pudo reprimir la emoción al término de la canción.

Sin embargo, la noticia ha topado con el desprecio de Liam Gallagher, que aunque el sábado actuó en Madrid presentando su disco en solitario, está atento a los movimientos de su hermano. Dejando de lado el carácter benéfico de la actuación, ha puesto en duda la honestidad de Noel. Lo ha llamado “una estratagema publicitaria” y dice que “le importa una mierda”.

NG broke down in tears cmon you seriously ain't buying that he doesn't give a fuck — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 10, 2017