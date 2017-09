Paramore actuarán en Barcelona el día después de Reyes

Paramore es hoy 12 de septiembre trending topic en Twitter por una buena razón, pues el grupo norteamericano ha anunciado concierto en nuestro país, concretamente en Sant Jordi Club de Barcelona, donde actuará el 7 de enero de 2018 para presentar su último disco, ‘After Laughter’.

El grupo comandado por Hailey Williams ha sorprendido este año publicando su disco más pop, del que han destacado canciones como ‘Hard Time’, ‘Forgiveness’ o ‘Rose-Colored Baby’, que parecen haber reunido influencias de Cyndi Lauper, Two Door Cinema Club o The Police. A su vez el grupo ya era experto en componer canciones pegadizas y memorables, aunque desde un estilo más rockero, como demuestran singles como ‘Ain’t it Fun’, ‘Ignorance’ o la eternamente reivindicable ‘Brick by Boring Brick’.

Las entradas para el concierto de Paramore en Sant Jordi Club salen en preventa el jueves 14 de septiembre a las 10 horas y en venta general el viernes 15 de septiembre a las 10 horas. De momento, lamentablemente no se ha confirmado fecha de Paramore en Madrid o en otro punto de nuestro país.