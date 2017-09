We The Lion: los nuevos Mumford & Sons vienen de Perú

El alcance global de la música popular hace posible cosas que sobre el papel parecían impensables, como que un portorriqueño haya estado cerca de batir el récord de semanas en el número 1 de la lista de singles de Estados Unidos. Así que, ¿por qué no íbamos a encontrar a los nuevos Mumford & Sons en un lugar tan aparentemente poco propicio para ello como Perú? Precisamente de Lima vienen We The Lion, un trío que ya ha dado mucho que hablar en su país con ‘Violet’, su disco de debut lanzado a finales del pasado año.

Allí se han convertido en una de las revelaciones del año gracias a la inclusión de su tema ‘Found Love’ en un anuncio de una multinacional de telecomunicaciones de nuestro país. Un single que, además, en las últimas semanas está aspirando a otros públicos con remixes modernitos a cargo de productores como Towa o Bravvo. Pero la música de Alonso Briceño, Paul Schabauer y Luis Buckley (que conoce bien España, pues cursó aquí estudios universitarios) tiene en realidad otros matices.

Como la del grupo británico antes citado, se nutre de la tradición folk y la Americana, con un poso melancólico que les sitúa tan cerca de proyectos como The Lumineers como de Damien Rice o Glen Hansard (‘I Want You To Know’). Canciones que, aprovechando que están cantadas en un buen inglés, podrían incluso multiplicar los cientos de miles de escuchas en Spotify que ya acumulan.