Four Tet quiere que hagas “zoom” para que descubras el tracklist de su nuevo disco

Four Tet no debe ser muy fan de las redes sociales porque el modo en que ha anunciado en Twitter su nuevo disco es de todo menos práctico. El músico ha colgado una hoja de papel con su título y tracklist impresos y le ha hecho una foto desde una distancia imposible. Así, a menos que hagas “zoom” no descubrirás que el nuevo álbum de Kieran Hebden se titula ‘New Energy’, que sale el 29 de septiembre y que su tracklist es el que ves debajo de estas líneas.

En relación a su “irónico” uso de las redes sociales, recientemente ha llegado a Spotify una “playlist” creada por Hebden en la que se incluyen sus tres canciones nuevas, ‘SW9 9SL’, ‘Planet’ y ‘Two Thousand and Seventeen’ y cuyo título es una retahíla imposible de emojis y símbolos varios intraducible. Tanto de hecho como uno de los temas incluidos en esta playlist, firmado con un nombre ilegible y que suena a un trabajo encubierto de Hebden (esas cuerdas chinas). El tema de hecho es número uno en la lista de top 50 virales de España.

Sí, todo este “entramado” de anuncios imposibles de leer y canciones con títulos encriptados nos recuerda que Four Tet es la misma persona que lanzó un disco en 2013 casi en secreto, sin acuerdos con iTunes o Amazon, sin mandar una sola nota de prensa y pasando de publicarlo en las plataformas de streaming.

‘New Energy’:

01 Alap

02 Two Thousand And Seventeen

03 LA Trance

04 Tremper

05 Lush

06 Scientists

07 Falls 2

08 You Are Loved

09 SW9 9SL

10 10 Midi

11 Memories

12 Daughter

13 Gentle Soul

14 Planet