Milky Chance actuarán en Barcelona y Madrid en marzo

Milky Chance, el trío alemán autor de la exitosísima ‘Stolen Dance’, ha anunciado gira europea y sus fans españoles están de enhorabuena. El grupo presentará su nuevo disco, ‘Blossom’, el 5 de marzo en la Sala Apolo de Barcelona y el 6 de marzo en La Riviera de Madrid. Las entradas se pondrán a la venta este viernes 15 de septiembre a las 10 horas.

‘Blossom’ es el primer disco de Milky Chance como trío (antes era un dúo compuesto por Clemens Rahbein y Philipp Dausch, a los que en 2015 se sumó Antonio Grege) y también su primer trabajo en una multinacional (en un subsello independiente de Vertigo/Capitol, división de Universal) tras el exitazo de ‘Stolen Dance’ en toda Europa (también hizo “crossover” en Estados Unidos, donde alcanzó el top 40) y la publicación de su álbum debut, ‘Sadnecessary’.

Ningún single del nuevo álbum de Milky Chance ha logrado por ahora el éxito comercial de ‘Stolen Dance’, si bien su sencillo principal ‘Cocoon’ suma cerca de 78 millones de reproducciones en Spotify, una cifra nada desdeñable para una banda que hasta hace poco disfrutaba de un éxito más bien moderado. El disco contiene otros temas destacables como ‘Bad Things’, ‘Doing Good’ o ‘Ego’.

🇫🇮FI, 🇪🇪EE, 🇱🇻LV, 🇱🇹 LT, 🇨🇿CZ, 🇫🇷FR, 🇭🇺HU, 🇭🇷 HR, 🇸🇮 SI, 🇮🇹 IT, 🇪🇸 ES 🇵🇹 PT added to #TheBlossomTour 2018. Tickets on sale this Friday 10am pic.twitter.com/oY12O80edh

— Milky Chance (@MilkyChance) September 13, 2017