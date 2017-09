The Weeknd dice que “las chicas hispanas quieren besarle” en su single con Gucci Mane

Gucci Mane tiene un disco, el décimo de su carrera, preparado para salir a la venta el próximo 13 de octubre. De él ya se han conocido singles como el que ha lanzado junto a Nicki Minaj, ‘Make Love’; o ‘I Get the Bag’ junto a Migos. Y hoy es el turno de conocer una tórrida nueva canción que lanza junto al casi siempre tórrido The Weeknd, que esta vez, casi nada más empezar, suelta que “todas las chicas españolas (o teniendo en cuenta su origen, más bien hispanas) quieren besarle”. Nada nuevo en su iconografía, siempre llena de sexo y mujeres en paños menores.

Además de continuar con la promoción de ‘Starboy‘, sacando singles y vídeos de vez en cuando (finalmente no ha pasado gran cosa con ‘Reminder’), The Weeknd se ha dejado caer por varios vídeos y discos este año, siendo el penúltimo de ellos una colaboración con el rapero Lil Uzi Vert, que ha llevado su debut oficial ‘Luv is Rage 2’ (antes hubo varias mixtapes), al número 1 de la lista de ventas estadounidense. El tema con Abel se llama ‘UnFazed’. Os dejamos también con esa otra canción que por mucho Tesfaye que incluya aún no ha podido ensombrecer el pelotazo que para Lil Uzi Vert ha sido ‘XO Tour Llif3’.