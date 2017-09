Mount Kimbie / Love What Survives

Si ya en ‘Cold Spring Fault Less Youth’ Mount Kimbie daban un significativo viraje al post-dubstep de sus inicios hacia un espacio mucho más inclasificable, en su tercer álbum el dúo británico se libera del todo de cualquier esquema preconcebido en la electrónica bailable. En ‘Love What Survives’, Dominic Maker y Kai Campos enfatizan más que nunca el carácter orgánico de su música hasta el punto que parece que esté interpretado por una banda de rock clásica. Curioso, si tenemos en cuenta que han trabajado en este álbum a distancia: el primero ahora vive en L.A., mientras que el segundo mantiene su residencia en Londres.

Así, entre ritmos kraut, ecos dub, guitarras disonantes con sonido a lata y voces filtradas, no sorprende lo más mínimo encontrar en sus surcos las colaboraciones de otros artistas inclasificables como King Krule (que, tras la buena experiencia de ‘You Took Your Time’ y ‘Meter, Pale, Tone’, repite en la rabiosa, brutal ‘Blue Train Line’), Micachu (‘Marilyn’) o la menos conocida pero interesante Andrea Balency (‘You Look Certain (I’m Not Sure)’. Como tampoco sorprende encontrar a James Blake, con el que siempre han tenido una gran sintonía. Y, nada casualmente, tanto uno como otros han ido evolucionando de manera paralela hacia lugares nuevos, como los que presentan en la adictiva ‘We Go Home Together’ –en la que la voz de Blake suena rebelde, casi irreconocible– y en la post-soul-rockera ‘How We Got By’, que cierra el disco con cadencia melancólica y una interpretación vocal de Blake .

¿Es casual que esos pasajes vocales sean a la postre lo mejor de ‘Love What Survives’? En absoluto. De hecho, se diría que es consecuencia directa de este nuevo formato de “banda” que gastan los Mount Kimbie de 2017. Pero eso no significa que en buena parte de los instrumentales, especialmente ’Four Years and One Day’, ‘Delta’ y ’Audition’, también lleguen a alcanzar un nivel espectacular. Por momentos –quizá por culpa de una secuencia algo extraña, con ciertos altibajos–, a ‘Love What Survives’ le pesa ese desequilibrio entre una y otra faceta. Pero es claramente el mejor, más cohesionado y personal disco de Mount Kimbie hasta la fecha, el que les dignifica (confieso que inesperadamente para mí) como uno de los proyectos británicos más sólidos de su generación.

Mount Kimbie presentan muy pronto ‘Love What Survive’ en nuestro país: el 22 de noviembre estarán en Barcelona (Razzmatazz 2) y el 23 en Madrid (Joy Eslava). Las entradas ya están disponibles en Ticketea.

Calificación: 7,8/10

Lo mejor: ‘Blue Train Line’, ‘We Go Home Together’, ‘Four Years and One Day’, ‘Marylin’

Te gustará si te gustan: King Krule, Micachu + The Shapes, el último James Blake, Can, los Stereolab menos amables

