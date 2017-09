Mavis Stapes y Jeff Tweedy sí mejorarán un poquito el mundo con ‘If All I Was Was Black’

Mavis Staples ha anunciado un nuevo disco que estará en el mercado a tiempo para Navidad: saldrá el 17 de noviembre y se llamará ‘If All I Was Was Black’. Será una nueva colaboración con Jeff Tweedy, líder de Wilco, con quien ya ha trabajado en varios de sus discos desde 2010.

El álbum tendrá un mensaje político, algo que se ve muy claro desde el mismo título, tomado del primer single que puede ya escucharse en las plataformas de streaming. Así lo dice Mavis Staples, que no pierde las ganas de luchar a sus 78 años: “No podéis detenerme, no podéis destrozarme. Soy demasiado adorable. Estas canciones van a cambiar el mundo”. Las palabras de Jeff Tweedy van por la misma línea: “Siempre he pensado en el arte como una forma de hacer política, y que hay que estar del lado de la creación y no de la destrucción. Pero tenemos algo de cómplices en este momento de la historia si no afrontamos realmente lo que está pasando en este país”, indica refiriéndose lógicamente a Estados Unidos.

‘If All I Was Was Black’, que como veis será la segunda pista del álbum, es un estupendo número de soul clásico, en este caso con Mavis en contraste con la rugosidad de la guitarra eléctrica. La letra es de Staples y la música de Tweedy. Jeff cantará en el tema ‘Ain’t No Doubt About It’.

01 Little Bit

02 If All I Was Was Black

03 Who Told You That

04 Ain’t No Doubt About It [ft. Jeff Tweedy]

05 Peaceful Dream

06 No Time for Crying

07 Build a Bridge

08 We Go High

09 Try Harder

10 All Over Again