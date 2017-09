Shamir vuelve con un “que os jodan” para los padres de los ’90’s Kids’

Aunque coqueteó con la idea de dejar la música tras la decepción de la imagen que el sello independiente XL dio de él al lanzar su debut ‘Ratchet’, felizmente Shamir ha recapacitado y proseguirá con su carrera musical. Su nuevo disco se titula ‘Revelations’ y se publica el día 3 de noviembre a través del sello Father/Daughter, con el tremendo portadón que veis junto a estas líneas. Su primer single es ’90’s Kids’, que estrena hoy con un curioso lyric-video.

Este se compone de docenas de ventanas de Windows en los que vemos memes históricos que contienen la letra de la canción. Una letra que, como apunta su título, es todo un himno generacional para los chicos, chicas y chiques nacidos en los años 90. En él se rebela contra la imagen de groseros, vagos e insensibles que sus progenitores tiene y dan de ellos, por eso su estribillo es diáfano: “nuestros padres dicen que somos dramáticos, pero siempre piden más que nosotros, así que que os jodan”, estamos aquí fuera sufriendo”.

Musicalmente, la canción supone un giro estilístico importante hacia un rock lo-fi que poco tiene que ver con los tintes de diversión despreocupada que ofrecía en su pelotazo ‘On The Regular’. Un estilo con el que se identifica más y que ya mostró en ‘Hope’, un disco que grabó en un fin de semana y subió sin filtros ni sellos a su Soundcloud meses atrás. El camino desde ese momento hasta ‘Reflections’ no ha sido sencillo: además de romper con su management y sello discográfico, sufrió un brote psicótico que le llevó al hospital psiquiátrico apenas dos días después de lanzar aquel disco, según ha contado en una reciente entrevista con The New York Times.