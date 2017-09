Nace Alborotos: Pablo Alborán reta a Pablo Motos a escribir una canción

Anoche Pablo Alborán acudió a la llamada de El Hormiguero para promocionar las primeras canciones de su nuevo álbum: ‘Saturno’ (que interpretó en directo por primera vez en el plató) y ‘No vaya a ser’ (que sorprendía días atrás por su querencia R&B y su puntito tropicalhousero). Al malagueño se le veía encantado de estar otra vez en el programa de Pablo Motos (a sus invitados se les nota cuando son fans y cuando no) y colaboró en todas las cucamonas que le propuso su conductor, Pablo Motos.

Tan a gusto estuvo que no tuvo el más mínimo reparo en hablar abiertamente sobre el retiro de (algo menos de) dos años con el que sorprendió pocos meses después de publicar ‘Terral’. “Un día, cuando acabé el concierto, en los bises, me di media vuelta y pensé que quería irme a casa. Necesitaba desconectar”, dijo, explicando además que su hermana le hizo ver lo mucho que la música le había alejado de los suyos. Incluso sentenció “yo soy mi peor enemigo. Bueno lo era, ya no lo soy”.

Aunque lo más curioso de su presencia en el exitoso formato de Antena 3 fue, sin duda, una proposición que, al contrario de lo que suele ocurrir en el programa, hizo él a Pablo Motos. Alborán ha pensado aprovechar las dotes de Motos con la guitarra para escribir un tema conjuntamente, a distancia: él irá enviando fragmentos de canción al presentador que este tendrá que continuar y así irán completando un tema que interpretarán juntos en noviembre, cuando se publique el nuevo disco del cantante. Incluso, gracias a las hormigas Trancas y Petancas, tienen nombre artístico: Alborotos. Parece el nombre de un grupo infantil… ¡Oh, wait!