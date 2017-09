Amaral deja claro por qué ‘Sin ti no soy nada’ no es machista

Hace unas semanas, el rapero Nega de Los Chikos del Maíz acusaba en Twitter al pop de radiofórmula como una fuente de machismo igual o mayor que el reggaetón. Para ejemplificarlo, citaba ‘Toda’ de Malú o ‘Sin ti no soy nada’ de Amaral. Algo que sentó especialmente mal a los zaragozanos y, de hecho, respondieron con un artículo que destacaba varias letras claramente sexistas de Los Chikos del Maíz, aunque después borraron el tuit.

Curiosamente hoy, en una entrevista con el diario Público, la propia Eva Amaral deja claro por qué entiende que Nega, aunque no se le cita específicamente, estaba equivocado en su afirmación: “Creo que es una letra que habla de dependencia emocional. Aquí me gustaría puntualizar mucho que es una letra que compuso Juan hablando de un sentimiento que él tenía. Entonces, a mí me resulta muy difícil poder considerarla machista. Habla de un sentimiento muy extremo de dependencia emocional de otra persona y además yo en algún momento también me habré sentido así, o sea, que no tuve ningún problema en hacer mío ese sentimiento y cantarla yo, pero yo no la puedo ver como machista porque no nació de mí, nació de un hombre hablando de eso que él sentía”.

Además, recalca que, aunque hable de ese sentimiento, no está ensalzando ese “modelo de relación”, “igual que alguien puede hacer una canción hablando de la heroína y no quiere decir que estés haciendo un alegato a favor de la heroína”. En la interesante entrevista, Eva es preguntada en varias ocasiones sobre su visión sobre el sexismo (“Equiparar feminismo y machismo es una demagogia absoluta” reza su titular) dentro y fuera de su profesión. También explica por qué decidieron hacer el himno para el equipo femenino Zaragoza Club de Fútbol: “empatizamos enseguida con esa idea de que realmente, aunque el fútbol es un terreno tradicionalmente muy masculino, el esfuerzo que supone el entrenamiento y la entrega y la pasión es igual para mujeres que para hombres, es algo que nos une y que realmente es igual para cualquier persona”.

Amaral cierran la gira de ‘Nocturnal’ el próximo 28 de octubre en WiZink Center de Madrid, un concierto que además quedará registrado para la próxima publicación de un álbum en vivo. Las entradas están disponibles en Ticketea.