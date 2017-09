Sampha gana el Mercury Prize 2017

De manera algo inesperada, ‘Process‘, el debut de Sampha, ha resultado vencedor esta noche del prestigioso galardón Mercury Prize, que un jurado (en el que figuran artistas como Ella Eyre, Jessie Ware, Lianne La Havas, Marcus de Mumford and Sons y Jamie Cullum) otorga al que para ellos es el mejor disco del año entre los publicados en Reino Unido de julio de 2016 a julio de 2017. El disco de este joven londinense es un elegante y en muchos momentos precioso tratado de R&B y soul contemporáneos, pero no estaba lejos de ser favorito en las apuestas, que en las últimas horas se habían inclinado más hacia Glass Animals.

Sampha, tras el “más largo proceso de deliberación de un Mercury Prize que se recuerda” –según la presentadora del evento–, recibía el galardón de manos del actor londinense Idris Elba. Este músico londinense dejaba así con un palmo de narices a artistas del nivel comercial de Ed Sheeran (con ‘÷‘), The xx (con ‘I See You’) o alt-J (y su ‘Relaxer’) que no eran los favoritos en las casas de apuestas. Este honor recaía en álbumes de más éxito crítico que de ventas, como es el caso de Kate Tempest (‘Let Them Eat Chaos’) y Stormzy (‘Gang Signs & Prayer’). Junto a ellos, proyectos alternativos –como The Big Moon (‘Love In The Fourth Dimension’), Blossoms o Glass Animals–, experimentales –como el jazz de Dinosaur– y de hip hop –J Hus y Loyle Carner– tendrán que esperar por otra oportunidad.

Os dejamos con algunas de las actuaciones que se han podido ver en la gala celebrada en el Hammersmith Odeon de Londres, como las de The xx y alt-J, que han interpretado respectivamente ‘On Hold’y ‘Deadcrush’ en estricto formato trío, Loyle Carner que ha subido a un coro de gospel para hacer su single ‘The Isle of Arran’, The Big Moon haciendo ‘Cupid’, una impresionante puesta en escena de Stormzy (inspirada en la última cena con sus “apóstoles” luciendo pasamontañas, luego culminada con un número espiritual), Kate Tempest verdaderamente arrasadora con ‘Don’t Fall In’ (“la audiencia parecía asustada, pero obtuvo una ovación en pie de Stormzy”, dijo la BBC) o, por supuesto, un emocionante Sampha interpretando ‘(No One Knows Me) Like My Piano’.