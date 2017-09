Nick Jonas quiere “encontrar” un hit en la veraniega ‘Find You’

Nick Jonas no ha esperado al viernes (día oficial de lanzamientos discográficos) para publicar su nuevo single, ‘Find You’, que ya puede escucharse en las plataformas de streaming. Es un tema veraniego (a buenas horas), que fusiona instrumentos acústicos y dance un poco en el estilo de Milky Chance y un poco en el estilo de ‘Malibu’ de Miley Cyrus y por supuesto muy en el estilo de Kygo y similares.

‘Find You’ se adscribe firmemente a los sonidos comerciales de moda, sin embargo no parece de primeras un hit claro para el ex Jonas Brothers, que en otras ocasiones ha publicado canciones mucho más claras como ‘Closer’ o ese ‘Jealous’ recientemente reivindicada por Classixx. No es que pinten muy bien las cosas para Jonas con esta canción, en principio, y eso que su anterior tema con Mike Posner y Anne-Marie, ‘Remember I Told You’, en su fusión de disco y deep-house era todo un acierto.

Jones no publica disco desde ‘Last Year Was Complicated‘, que al margen de las mencionadas contenía otros temas destacados como ‘Champaigne Problems’ o ‘Bacon’. Su hermano, en comparación, sí ha sido novedad en multitud de ocasiones recientemente: el último single de DNCE con Nicki Minaj, ‘Kissing Strangers’, ha sido un éxito y además el artista ha colaborado con Rod Stewart o Bonnie Tyler.