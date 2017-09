Vuelven Klaus & Kinski… cada uno por su cuenta

Cuando están a punto de cumplirse nueve años del lanzamiento de ‘Tu hoguera está ardiendo’, el excelente debut de Klaus & Kinski, y cinco desde su separación, sus integrantes continúan haciendo cosas por separado y esta semana se ha producido la coincidencia de que han vuelto o anunciado su vuelta casi a la vez.

Aunque algo más desvinculada de la música que su compañero, la cantante de Klaus & Kinski Marina Gómez ha prestado ahora su voz a una composición del cuarteto valenciano Maronda que se incluye en su nuevo disco, ‘Patrones de fuerza’, publicado este jueves 14 de septiembre. En ‘La gota malaya’, Gómez nos canta sobre la gestación de un amor con un antiguo conocido. “Al volverte a encontrar no acerté al predecir el impacto gradual que tendrías en mí”, canta. “Hablabas de tu novia en ese tono que luego advertí, buscaba sonar neutro y era hostil, guardabas tus elogios y en el fondo querías decir, larguémonos un rato por ahí”.

El disco de Maronda contiene una canción titulada ‘Alexanderplatz’, que además de dar nombre a la icónica plaza de Berlín es precisamente el nombre del nuevo proyecto de Alejandro Martínez, la otra mitad de Klaus & Kinski, quien edita un EP con cuatro canciones nuevas el próximo 22 de septiembre a través de Jabalina. ‘Contrarreforma’ se publica en la serie Singularidades del sello madrileño y se compone de cuatro canciones, dos instrumentales y dos interpretadas por el propio Martínez, que tocarán estilos de krautrock (seguimos en Alemania), balada setentera y psicodelia, según la nota de prensa.

‘Contrarreforma’:

01 Si no lo paso mal no me lo paso bien I

02 Podrías haberte quedado quieto

03 Si no lo paso mal no me lo paso bien II

04 Bucle